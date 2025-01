México enviará carta a Google: "Pediremos que 'América Mexicana' aparezca en el mapa"

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que enviará una carta a Google para hablar del cambio de nombre del Golfo de México a "Golfo de América" propuesto por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que ayer el gigante tecnológico anunciara que adoptaría el cambio para su aplicación de Maps.

"Entonces, es importante que se conozca y que se explique bien. Y, por cierto, también le vamos a pedir que 'América Mexicana' aparezca. Que cuando uno ponga 'América Mexicana', aparezca el mapa", bromeó la mandataria.

Google anunció el lunes que modificará en su aplicación de Maps el nombre de Golfo de México por "Golfo de América", debido al cambio que implementó el Presidente estadounidense, Donald Trump, en los documentos oficiales de su Gobierno. Sin embargo, el resto del mundo seguirá viendo el nombre real del lugar.

La empresa detalló que el cambio podrá notarse una vez que se actualice el Sistema de Nombres Geográficos de Estados Unidos, según una publicación de Google en X.

Also longstanding practice: When official names vary between countries, Maps users see their official local name. Everyone in the rest of the world sees both names. That applies here too.

— News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025