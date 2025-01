RESEÑA ¬ Un completo desconocido: Los años que cambiaron la vida de Bob Dylan

La figura de Bob Dylan llega nuevamente al cine, ahora en una cinta que destaca por la actuación de Timothée Chalamet, quien se nota estudió al ícono de la música durante varios años para su interpretación.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La cinta Un completo desconocido que nos muestra una parte importante de la vida y carrera del icónico Bob Dylan llega este fin de semana a las salas de cine con Timothée Chalamet como protagonista, el actor sorprende en una historia llena de folk.

¿De qué trata?

Es 1961 y un joven Bob Dylan, con tan sólo 19 años, llega a Nueva York para visitar a su ídolo Woody Guthrie en el hospital, a partir de ahí todo cambia para el músico y compositor que vive un ascenso meteórico y se convierte en una de las figuras representativas del folk en tan sólo uno años. Llega 1965 y es momento de presenciar el Festival de Newport en el que Dylan decide tocar la guitarra eléctrica frente al público -que lo abuchea-, con lo que da paso a otra etapa en su carrera y se puede decir que hasta en la música en general. ¿Qué pasa de 1961 a 1965? Eso es lo que muestra Un completo desconocido.

Años clave en la carrera de Dylan

La película dirigida por James Mangold nos lleva por cuatro años en la vida de Bob Dylan y es importante aclarar esto, no es una cinta en la que se muestren las raíces del cantautor, lo único que deja ver de su vida antes de Nueva York es un guiñó al apellido Zimmerman (apellido que tenía antes de cambiar su nombre) en un sobre y la mención de que creció en un circo, lo cual era una mentira.

Un completo desconocido nos sitúa en los años clave en la carrera de Bob, el primero de ellos es su llegada a la "Gran Manzana" y cómo cautiva a Woody Guthrie y a Pete Seeger, quienes de inmediato lo toman bajo su abrigo y lo impulsan como una figura del Folk. Aquí hay que mencionar a Edward Norton que realiza un buen papel como Pete, mostrando su entusiasmo y esperanza de que el folk llegue a todos, hasta el conflicto y desesperación por no comprender los siguientes pasos de Bob.

Timothée Chalamet hace un gran trabajo, se nota que estudio durante años al ganador del Premio Nobel de Literatura, ya que cada gesto, movimiento y hasta el tono y el estilo al hablar son Bob Dylan; además de que, sin ser cantante profesional, Chalamet interpreta esos temas de Dylan que marcaron generaciones e hicieron eco, y sin duda pasa la prueba.

En la pantalla se muestra a un Dylan controvertido -algo que continua- con momentos momentos en los que no es una gran compañía y resulta desdeñoso y otros en los que se sumerge en ese genio musical que cautivó a todos. Además de mostrar que y su compleja relación con Joan Baez, interpretada por Monica Barbaro, y con la artista Sylvie Rousseau, a quien da vida Elle Fanning, y quien parece sacar la peor parte al encontrarse en esta especie de triangulo amoroso.

La película está llena de detalles de la época lo que destaca el trabajo de producción y vestuario, en especial el de Dylan en el que cada elemento como camisas, lentes, chamarras, con fieles a su estilo y le hablan al público de la etapa en la que está el ícono de la música, desde hace sencillez y aspecto descuidado del inicio, hasta el caso negro y los lentes oscuros que se vuelven parte de él.

Un completo desconocido es una película entretenida, especial para los fans de Dylan; no es una cinta que profundice demasiado pero sí muestra los momentos clave y el conflicto que Bob Dylan vive de manera interna como en su contexto al enfrentarse a la fama y la atención, y por otro lado al dar ese paso de integrar elementos de otros géneros a su estilo (algo de lo que él siempre gustó desde el inicio), por lo que puede funcionar como una puerta de entrada para que quien no lo conozca -o al menos no tanto- se deja llevar por su música.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.