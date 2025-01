"No creemos que haya sobrevivientes", dicen autoridades sobre accidente aéreo en EU

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS).- El jefe del Departamento de Bomberos del Distrito de Columbia, John Donnelly, descartó este miércoles la existencia de sobrevivientes en el accidente aéreo, que involucró a un vuelo de American Airlines en el que viajaban 64 personas y un helicóptero del Ejército en el que iban tres soldados.

En estos momentos, no creemos que haya supervivientes de este accidente. Y hemos recuperado 28 personas (sin vida) del avión y una del helicóptero", informó Donnelly en una rueda de prensa junto a otras autoridades, en el Aeropuerto Nacional Reagan, en Washington.

Donnelly ha destacado los esfuerzos realizados durante las últimas horas, en medio de unas condiciones climáticas muy adversas y ha lamentado que el punto actual haya pasado de ser "una operación de rescate a una de

recuperación".

"Los rescatistas encontraron condiciones extremadamente frías, fuertes vientos, hielo en el agua (del río Potomac) y han operado toda la noche en esas condiciones", comentó.

Un avión de pasajeros con más de 60 personas a bordo procedente de Wichita (Kansas) chocó en el aire con un helicóptero del Ejército de Estados Unidos sobre el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional de Ronald Reagan de Washington.

Tras lo ocurrido, los equipos de rescate han recuperado varios cadáveres del agua, sin que por ahora haya un balance oficial de víctimas.

La Administración Federal de Aviación ha emitido un comunicado en el que detalló que un avión regional de la aerolínea estadounidense PSA que operaba un vuelo de American Airlines chocó en el aire con un helicóptero militar tipo 'Sikorsky UH-60 Black Hawk' mientras se aproximaba a la pista 33 del aeropuerto Reagan aproximadamente a las 21:00 horas (hora local).

El Departamento de la Policía de Washington señaló que, junto con los bomberos de la ciudad y otros servicios de emergencia y agencias, está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate en el río. "No hay información confirmada sobre víctimas en este momento", se lee en el comunicado.

Sin embargo, fuentes oficiales citadas por el "The Washington Post", detallan que los equipos de rescate han recuperado ya "múltiples cadáveres" en el Potomac, sin que por ahora se hayan hallado supervivientes. En este sentido, fuentes policiales han especificado que hasta ahora se han localizado 18 cuerpos.

En este sentido, el jefe de bomberos del distrito de Columbia, John Donnelly, ha subrayado que se trata de "una operación altamente compleja", ya que "las condiciones son extremadamente duras para los equipos de rescate". "Hace frío y hacen frente a condiciones relativas de viento", mencionó, antes de agregar que en el agua hay "bloque de hielo", por lo que "es difícil trabajar" en este contexto.

Según fuentes consultadas por la cadena de televisión estadounidense CNN, en el avión había 60 pasajeros y cuatro tripulantes, mientras que en el helicóptero se encontraban tres militares.

La Casa Blanca ha emitido un breve comunicado del presidente estadounidense, Donald Trump, que dice que ha sido informado "detalladamente sobre el terrible accidente". "Que Dios bendiga sus almas. Gracias por el increíble trabajo que están haciendo nuestros equipos de emergencias. Estoy siguiendo de cerca la situación y brindaré más detalles

a medida que surjan", ha agregado.

Posteriormente, el Presidente de Estados Unidos apuntó que el siniestro "parece que debería haberse evitado", puesto que "la noche es clara", y señaló al helicóptero porque "iba directo hacia el avión durante un largo periodo de tiempo".

"¿Por qué el helicóptero no subió o bajó, o giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo al helicóptero lo que tenía que hacer en lugar de preguntarle si había visto el avión?", cuestionó a través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

The airplane was on a perfect and routine line of approach to the airport. The helicopter was going straight at the airplane for an extended period of time. It is a CLEAR NIGHT, the lights on the plane were blazing, why didn’t the helicopter go up or down, or turn. Why didn’t the…

