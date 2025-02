Los incendios en Eaton y Palisades son controlados después de semanas de devastación

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 2 de febrero (LaOpinión).- Poco más de tres semanas después de que iniciaron, los incendios Eaton y Palisades se encuentran contenidos por completo, según informó Cal Fire.

El Eaton Fire, considerado como uno de los incendios más destructivos y letales en la historia de Los Ángeles, causó la muerte de 17 personas y generó lesiones a nueve bomberos. Las llamas se extendieron por 14 mil 21 acres, destruyeron nueve mil 418 estructuras y causaron daños en otras mil 73.

El Palisades Fire causó severos daños en el área de Pacific Palisades y Malibú, donde fallecieron 12 personas y resultaron heridos tres civiles y un bombero. El fuego calcinó 23 mil 448 acres, destruyó seis mil 837 estructuras y dañó mil 17 estructuras más.

El incendio de Palisades detonó la mañana del 7 de enero cerca de Piedra Morada Drive y Monte Hermoso Drive, en Pacific Palisades, mientras que el fuego del Eaton también comenzó por la tarde del mismo día en el área de Altadena Street y Midwick Street, en Altadena.

Los dos incendios se propagaron rápidamente alimentados por una inusual ronda de vientos de Santa Ana con ráfagas que alcanzaron hasta las 100 millas por hora, lo que impidió que las aeronaves arrojaran agua o retardante de fuego sobre la zona debido al riesgo que representaba volar.

El Palisades Fire destruyó residencias millonarias y negocios en Pacific Palisades y Malibu, además de provocar evacuación de miles de residentes en partes del Condado de Los Ángeles, como Bel-Air, Brentwood y Santa Mónica. Las causas del accidente se mantienen bajo investigación.

Una zona de senderismo conocida como Skull Rock, al norte de Sunset Boulevard, en Pacific Palisades, es considerada como uno de los sitios donde posiblemente se originó el fuego, lugar donde el 31 de diciembre ocurrió un pequeño incendio provocado por fuegos artificiales.

Las autoridades reportaron que se hicieron varios arrestos en el área del Palisades Fire, pero ninguno relacionado directamente con la causa del incendio. Entre los detenidos se encuentran varias personas que se hicieron pasar por supuestos bomberos.

Las causas que detonaron el Eaton Fire también están en curso por parte de las autoridades. La fuerza del viento se combinó con vegetación seca y condiciones de baja humedad para que creciera de forma vertiginosa.

Se sospecha que las llamas pudieron tener su origen en la base de una torre de transmisión de electricidad de Southern California Edison, en Altadena.

En su momento más crítico, las dos conflagraciones pusieron en alerta de evacuación a unas 331 mil 335 personas, de las cuales 192 estuvieron en situación de evacuación obligatoria y a unas 140 mil personas bajo advertencia de evacuación.

El Eaton Fire se convirtió en el segundo incendio más destructivo en la historia de California, mientras que el Palisades Fire ya es el tercer incendio en la misma clasificación para el Estado Dorado.

AEU's Tahoe Meyers Crews creating fuel breaks on the #EatonFire. We have deployed strike teams of engines, crews, & dozers to assist with the #EatonFire and #PalisadesFire. A huge thank you to all the brave men & women from across California (and beyond!) battling these fires! pic.twitter.com/B8Sbj3WiGC

— CAL FIRE AEU (@CALFIREAEU) January 12, 2025