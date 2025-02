SONDEO ¬ Mexicanos piden ampliar la reforma contra el nepotismo a todos los cargos

La reforma enviada al Congreso por la Presidenta Claudia Sheinbaum plantea prohibir el nepotismo de cargos de elección popular desde 2027 y la releección de diputados y senadores a partir de 2030, informó el Diputado Ricardo Monreal.

Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– En el 108 Aniversario de la Constitución la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviaría al Congreso una reforma contra la no reelección de diputados y senadores, y contra el nepotismo en cargos de elección popular, la cual ya está en el Senado.

Sin embargo, mexicanos que caminaban este viernes alrededor de la Cámara de Diputados y de Senadores coincidieron en que la reforma debe prohibir el nepotismo en todos los cargos, ya que la herencia de cargos a familiares no solo se presenta en alcaldes, regidores, síndicos, gobernadores y presidentes de la República, sino en toda la administración pública. También urgieron que, una vez aprobada, se empiece a aplicar desde ya, para empezar a abrirle espacios y oportunidades a nuevas mentes y generaciones más valiosas.

“Hoy, (miércoles) 5 de febrero, no puedo dejar pasar la fecha, así que estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. ¡Sufragio efectivo, no reelección! La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo”, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum en el evento en Querétaro frente a gobernadores, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, entre otros.

El presidente de la Jucopo, el Diputado Ricardo Monreal, informó el viernes en rueda de prensa que la Presidenta Sheinbaum prefirió a la Cámara de Senadores como de origen en la reforma de no reelección y nepotismo a los artículos 55, 56 y 115 de la Constitución.

Monreal expuso que el nepotismo es una figura jurídica que existe y que se castiga, y se entiende cuando un superior jerárquico o alguien que tiene mando en la administración pública nombra a sus familiares en puestos jerárquicamente dependientes de él o cuando otorga a sus familiares contratos, concesiones o atribuciones que no le corresponde o que no debe de hacerlo, hasta el cuarto grado.

Pero, observó Monreal, lo enviado por Sheinbaum es algo distinto, ya que la iniciativa plantea en uno de sus transitorios que se trata de una nueva figura jurídica que le llama “nepotismo electoral” que, de aprobarse, procederá a partir de 2027 contra alcaldes, regidores, síndicos, gobernadores y presidentes de la República, quienes no podrán sucederlo en el cargo ningún familiar, pareja, concubina, esposa hasta el cuarto grado por afinidad o sangre.

Asimismo, la no reelección de diputados y senadores se aplicará hasta 2030, año en que los senadores electos concluyen su mandato de seis años.

“La Presidenta ha mandado una decena de reformas en materia de hidrocarburos, de reformas a la CFE, a Pemex, en materia eléctrica. Las otras dos reformas que ayer envió por la noche y que ya están en el Senado, ella prefirió la Cámara de Senadores como cámara de origen, (son la de) no reelección y nepotismo. Son el artículo 55, 56, 115 de la Constitución” dijo el Diputado.

Sentado en frente de la estación de autobuses TAPO, José Agustín Serrano, aseguró que la reforma debe prohibir el nepotismo en general en la administración pública, ya que, dijo, todos tenemos la obligación de buscar nuestro propio rumbo sin que un familiar "nos deje la mesa puesta".

“Creo que uno de los problemas mayores que hemos tenido en el país es precisamente el nepotismo. No podemos olvidar que López Portillo se sentía orgulloso de su nepotismo. Ha sido un gran problema que ahora estamos viviendo en la Suprema Corte, donde el 70 por ciento de la gente que trabaja son familiares muy cercanos de todos los ministros, lo mismo que jueces, que la gente que trabaja en el Poder Judicial”, afirmó.

Y requirió: “El nepotismo no nada más debe ser en los cargos de elección popular sino que en todos lados, porque no son electos quienes trabajan para el Poder Judicial; sin embargo, está lleno de esa gente. Es importantísimo que se amplíe para todos, todos tenemos la obligación de buscar nuestro rumbo, no que ya encontremos el camino, la mesa puesta por parte de nuestros familiares y llegamos de a pechito”.

Desde afuera de la Cámara de Diputados, María Leticia Lara, también celebró que se esté analizando una reforma contra el nepotismo, pero consideró que tendría que abarcar otros cargos además de los de elección popular.

“En el Gobierno federal, en los gobiernos estatales, en el Senado están familiares. Es una mafia que no se acaba. Está bien que se quite y que negocien con ellos, hay puro pariente ahí. También, por ejemplo, Luisa Maria Alcalde (dirigente de Morena) y su hermana ahora es Fiscal de la Ciudad de México, o como los Batres [la Ministra Lenia Batres y Martí Batres, actual titular del ISSSTE], hacen bien su trabajo, pero debe haber cambios. Aparte de ser nepotismo no le dan oportunidad a gente que puede ser muy valiosa, como gente joven, ellos no tienen prestaciones; como padres gastamos y cuando buscan trabajo o una oportunidad les pagan un miserable sueldo”, opinó.

Sarahí, por su parte, quien trabaja en un puesto cerca de la sede del Senado, aseveró que los legisladores deben dejar de perpetuarse en el poder gozando de altos sueldos para dejar oportunidad a nuevas generaciones con nuevas ideas.

“Estos diputados se han perpetuado con sueldos exuberantes, entonces está muy bien que se le dé paso a otras personas, a jóvenes sobre todo, que vayan agarrando la experiencia y vean por el país. El nepotismo qué pasa, como yo ya tengo mi trabajo seguro, mi hijo se va titular, se van abriendo paso y qué pasa, las demás personas del pueblo que también tienen el conocimiento y el hambre de ver por el progreso de México, no les permiten porque están ocupados con los hijos, los primos, los tíos. A parte, tienen muchos años ahí, ya es tiempo que fuera, fuera, que le den paso a nuevas generaciones”, afirmó.

Respecto a que la reforma aplique hasta 2027 contra el nepotismo y hasta 2030 contra la no reelección, Sarahí comentó que ya urgen para que se deje de ver como algo normal.

“Yo creo que ya urge, pero si ya se ha esperado mucho tiempo, ya es para que le echen mano dura si están aquí las personas indicadas, para que lo aprueben y le den velocidad para que ya no se reelijan y nuevas generaciones, nuevos pensamientos, nuevos proyectos”, dijo. “No verlo como normal, ‘ah bueno, pues ya se va quedar el mismo’, sino buscar la manera de que ya no se queden las mismas personas y darle paso a nuevas mentes”.

Dudas sobre aplicación

Por su parte, tanto Luis Villa como Charris, tienen dudas sobre si se aplicará realmente la no reelección y el nepotismo en cargos de elección popular.

“El ciudadano en la actualidad sabe que el sufragio nunca fue efectivo y que la reelección sí existió, pero siempre disfrazado y camuflajeado. Espero que esto sea un parteaguas de lo que realmente se quiere hacer en este país. Respecto al nepotismo, tengo entendido que la Presidenta se refirió a todos los cargos de elección popular. La situación está en que el nepotismo radica en todo lo que no es elección popular y es donde todo aquel que tiene cierto poder lo aprovecha para beneficiar en un carácter de intereses privados a sus amigos o a su gente”, cuestionó.

Catalina también aseveró que se prohíba de una vez por todas porque no beneficia en nada que permanezcan en el poder y entre familia.

“Quién sabe si se lleve a cabo, porque todos tienen cargos y los van heredando. Sería mejor que fuera antes, no tendría por qué tardarse tanto. A veces de una sede se van a otra, del Senado a la Cámara y de la Cámara al Senado y en los estados están los hijos, la nuera, el esposo y eso no nos beneficia en nada”, declaró.

Finalmente, Manuel, quien atiende un puesto de periódicos, dijo que está harto de 70 años de prianismo, por lo que ya urge esta reforma.

“No debe de haber reelección, debe de darle paso a otras personas para que haya cambios, cuando ya es momento de su retirada, no pueden permanecer tanto tiempo en el poder la persona o en su caso sus familiares. Me parece bueno porque la gente que quisiera entrar estaría en desventaja porque ellos con la cintura en la mano meten a sus familias, hermanos, parientes, hasta el perico meten y dejan fuera a otras personas que quieren entrar honestamente. Ya urge esto, ya toda la vida, 70 años con el prianismo”.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez/