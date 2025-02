La Profeco desmiente lista viral de alimentos permitidos en cines; es falsa, advierte

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que es falsa la información sobre una supuesta lista de alimentos permitidos en salas de cines que circula en redes sociales.

La Profeco recalcó que no ha emitido ningún comunicado al respecto y llamó a la ciudadanía a verificar la información en sus canales oficiales.

La información errónea circuló en redes sociales y algunos medios, lo que generó un debate sobre los derechos de los consumidores en los cines. Ante ello, Profeco reiteró que no ha autorizado ningún listado y explicó las disposiciones legales sobre el tema.

La dependencia recordó que el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores no pueden condicionar el consumo de productos o servicios. Sin embargo, al comprar un boleto, los clientes aceptan los términos y condiciones del establecimiento.

“Si en el contrato de adhesión o en las condiciones está que no puedes ingresar con alimentos, tienes que cumplir con ese contrato, si no, finalmente, no vayas a ese cine, ve a algún otro que no tenga esta limitación”, aclaró Iván Escalante Ruíz, titular de la Profeco.