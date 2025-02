El Papa agradece al personal médico su labor; ha pasado una noche tranquila: Vaticano

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco mandó este domingo un mensaje para el rezo del Ángelus en el que afirma que continúa "con confianza" su hospitalización en el Policlínico Gemelli, de Roma, siguiendo los tratamientos necesarios y agradeció a los profesionales médicos la labor que están realizando.

"El descanso también forma parte de la terapia. Agradezco de corazón a los médicos, y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas", aseguró.

Asimismo, el Pontífice agradeció los mensajes de afecto y los dibujos que le están llegando de parte de los niños. "Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo. Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mi", destacó.

