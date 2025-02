El Papa Francisco sigue en estado "crítico"; le detectan "insuficiencia renal leve"

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS).- Las condiciones del Papa Francisco siguen siendo "críticas" si bien no ha presentado más crisis respiratorias, aunque los últimos análisis de sangre demuestran una "insuficiencia renal leve", según el último comunicado del Vaticano este domingo.

El pontífice sigue ingresado desde hace 10 días en el hospital Gemilli de Roma y, según indicó la Santa Sede, ha pasado una noche "tranquila" después de la crisis asmática que sufrió ayer debido a la neumonía bilateral derivada de una bronquitis que motivó su ingreso hospitalario.

El Vaticano explica que se le han realizado nuevos análisis de sangre que demuestran que presenta una "insuficiencia renal leve" que está "bajo control" y que continúa con la oxigenoterapia de alto flujo a través de cánulas nasales.

Además, durante la mañana, en el apartamento habilitado en el décimo piso, el pontífice ha participado de la misa, junto a quienes lo están cuidando durante estos días de hospitalización, ha informado la Santa Sede.

Por segundo domingo consecutivo, el Papa no ha podido dirigir el Ángelus y ha remitido un escrito en el que afirma que continúa "con confianza" su hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma siguiendo los tratamientos necesarios y ha agradecido a los profesionales médicos la labor que están realizando.

"El descanso también forma parte de la terapia. Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas", ha asegurado.

Asimismo, Francisco ha agradecido los mensajes de afecto y los dibujos que le están llegando de parte de los niños. "Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo. Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí", ha destacado.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!

— Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2025