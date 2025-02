Sheinbaum desea la pronta recuperación del Papa Francisco; "es un humanista", destaca

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este lunes sus deseos de que el Papa Francisco se recupere pronto ante los padecimientos que lo mantienen internado en el hospital de Gemelli de Roma por décimo día y señalo que el pontífice, uno de los líderes más progresistas que ha tenido la iglesia en su historia, trasciende a la propia iglesia.

Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo federal volvió a referirse a la salud del Papa, quien desde hace poco más de una semana presenta diversas complicaciones en su salud, como una bronquitis y una leve . Previamente, a través de sus redes sociales, la mandataria federal le había dado sus buenos deseos al pontífice.

La Presidenta incluso leyó fragmentos de la encíclica fratelli tutti del Papa Francisco, el cual habla sobre la desigualdad que impera en el mundo y que señala de manera clara al neoliberalismo como una causa.

"El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo -sin nombrarlo- como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social”, dice el escrito del Papa citado por Sheinbaum Pardo.