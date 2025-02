Francisco cumple 10 días en el hospital; elenco de Cónclave desea su mejoría

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco "ha dormido y está descansando" en una noche que ha "transcurrido bien", según informó el Vaticano en el primer comunicado de este lunes 24 de febrero.

El Pontífice cumple este lunes diez días en el Hospital Gemelli de Roma, donde el pasado sábado experimentó un agravamiento de su estado debido a una crisis asmática como consecuencia de la neumonía bilateral de la que ha sido diagnosticado.

En la última analítica de sangre de la que informó el Vaticano ayer, se había apreciado una "insuficiencia renal leve" que en ese momento estaba "bajo control". Francisco también está siendo sometido a oxigenoterapia.

Pope Francis had a restful tenth night in the hospital, according to the Holy See Press Office.

"The night went well; the Pope slept and is resting."

