Más de 170 mil firman petición contra Musk: exigen quitarle la ciudadanía canadiense.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- El Diputado Charlie Angus inició una petición para revocar la ciudadanía canadiense a Elon Musk por su implicación en "actividades que van contra el interés nacional de Canadá", la cual ha sido respaldada por cerca de 171 mil personas desde el pasado 20 de febrero y hasta este martes.

En su solicitud, el legislador del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) argumenta que el dueño de Tesla "ha utilizado su riqueza y poder para influir" en las elecciones canadienses y ahora "es miembro de un Gobierno extranjero que está intentando borrar la soberanía canadiense", en referencia al puesto que ostenta Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

NDP MP Charlie Angus has introduced a petition to the PM calling for him to revoke Elon Musk's dual citizenship status, and revoke his Canadian passport "effective immediately." #cdnpoli pic.twitter.com/u836W1bjQJ

Aunque el dueño de la red social X y de SpaceX nació en Pretoria, Sudáfrica; posee la ciudadanía de Canadá gracias a que su madre es canadiense.

El empresario se ha convertido en uno de los colaboradores más cercanos del Presidente Donald Trump, quien lo puso al frente del DOGE para reducir el gasto burocrático, por lo que en los últimos meses se ha dedicado a cancelar contratos de agencias federales y a realizar despidos en estas instituciones.

Además, Musk ha respaldado las reiteradas propuestas de Donald Trump para anexionar Canadá a Estados Unidos, incluso utilizando “la fuerza económica”.

Musk deleted his tweet claiming Canada isn’t a real country… but the internet never forgets, #eh. Luckily, this petition to revoke his citizenship is still very real. Sign away, Canada! 🇨🇦🇨🇦https://t.co/qBawURWQPb pic.twitter.com/PfjgcCT9vo

— Cнrisтinє Sнapкa 🇺🇦 🇨🇦 (@chr_i_s_t_ine) February 25, 2025