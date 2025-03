Marchas, paros, protestas. Zacatecas no le aplaude a David, y Saúl quiere sucederlo

El descontento con el Gobernador David Monreal se ha visto reflejado en diversas encuestas que miden la aprobación de los gobernadores en el país. Diferentes sondeos lo colocan entre los peor evaluados. Por ejemplo, en el ejercicio de la firma CE Research, Monreal ocupa el penúltimo lugar en desempeño, con solo un 39.8 por ciento de aprobación, solo por arriba de Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, quien se posicionó en el último lugar con un 38 por ciento.

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- Las denuncias y exigencias en contra del Gobernador de Zacatecas, David Monreal, miembro de la dinastía Monreal, continúan acumulándose en la entidad, mientras que a nivel nacional, el rechazo al nepotismo se ha convertido en una exigencia que apunta al clan, particularmente por las aspiraciones de su hermano, el Senador Saúl Monreal.

Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó ls reformas para prohibir en la Constitución la reelección consecutiva y el “nepotismo electoral” con la modificación hecha por el Senado en la que se pospone su entrada en vigor hasta 2030, y no en 2027 como pidió la Presidenta Claudia Sheinbaum, un cambió que beneficiaría al menor del clan Monreal quien no ha ocultado su deseo de competir por la gubernatura en 2027, aún y cuando la gestión de su hermano David enfrenta el descontento popular.

"Somos una familia política y yo les digo a todos, ahí está mi trayectoria, incluso ahora en el Senado he sido el más votado en la historia de Zacatecas y voy a esperar al proceso. Me preguntaban a mí, '¿oiga y usted sí aspira?' Por supuesto que aspiro, decía Reyes Heroles: 'el que respira aspira, y el que no aspira expira'. Entonces, yo estoy atento, voy a continuar y ahorita tengo una responsabilidad en el Poder Legislativo", comentó Saúl Monreal apenas el lunes a Radio Fórmula.

En las últimas dos semanas, Zacatecas ha sido escenario de múltiples marchas, paros magisteriales y protestas que prácticamente paralizaron diversas regiones del estado. La movilización fue impulsada principalmente por las secciones 34 y 58 del SNTE, en demanda de pagos atrasados de becas y prestaciones, así como el cumplimiento de promesas al sector educativo. Posteriormente, se sumaron otros sindicatos, como los de Telesecundaria y Telebachillerato, además de campesinos, organizaciones universitarias, colectivos sociales, jubilados y feministas.

YO RESPONDO POR MI TRABAJO Si tienen alguna duda yo se las puedo aclarar, nadie me ha regalado nada, tengo 27 años en la política. Los cargos en los que he participado, todos los he ganado con votaciones históricas. En 2010 fui el diputado local más votado, fui el presidente… pic.twitter.com/f3852NTH6T — Saúl Monreal (@Saul_MonrealA) February 25, 2025

“Prácticamente todo el estado estaba paralizado: se tomaron casetas, presidencias municipales y espacios clave”, afirmó en entrevista con SinEmbargo Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo y Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

García Zamora sostuvo que en Zacatecas se considera que David Monreal y su gobierno “son un cáncer para la parte honesta de Morena, un cáncer para la Presidenta de México y el mayor peligro para 1 millón 600 mil zacatecanos”.

“Lo que comenzó como una demanda del magisterio se convirtió en un repudio al uso indebido de los recursos públicos y a un gobierno marcado por la incompetencia, el autoritarismo y la represión contra las mujeres. Hoy hay un rechazo generalizado al gobierno más inepto, ignorante y represivo del país. La ciudadanía exige un cambio inmediato en su forma de gobernar”, enfatizó el académico.

El descontento con David Monreal también se refleja en diversas encuestas que miden la aprobación de los gobernadores en el país. Diferentes mediciones lo colocan entre los peor evaluados. Por ejemplo, en el ejercicio de la firma CE Research, Monreal ocupa el penúltimo lugar en desempeño, con solo un 39.8 por ciento de aprobación, solo por arriba de Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, quien se posicionó en el último lugar con un 38 por ciento.

La evaluación es el resultado de la suma y promedio de sus calificaciones en diferentes rubros, como seguridad, salud, trabajo para superar la pobreza, creación de empleo, manejo de las finanzas estatales y capacidad. En materia de empleo, Monreal obtuvo los peores resultados, ubicándose en el último lugar con el porcentaje más bajo de aprobación (34 por ciento). En cuanto al desempeño en obra pública, se ubicó en la posición 25 de 32, con un 44 por ciento. En el manejo de finanzas, su desempeño lo dejó en los últimos sitios, con un 39 por ciento de aprobación, mientras que en seguridad logró su mejor resultado, con un 45 por ciento de aprobación, colocándose en la posición número 26 en ese apartado.

En tanto, los ejercicios de las encuestadoras FactoMétrica y Rubrum también ubican a Monreal y a Rocha como los peor evaluados. En ambas encuestas, Monreal ocupa el penúltimo lugar. La primera, en su ranking de gobernadores calificados por trabajo en general, combate a la inseguridad y transparencia, y combate a la corrupción, coloca a David Monreal con un 31.8 por ciento de aprobación.

Por su parte, de acuerdo con la encuestadora Rubrum, el mandatario de Zacatecas fue reprobado con un 4.5 de calificación en su ejercicio, donde se le preguntó a la ciudadanía qué calificación le pondrían a su desempeño como gobernador del estado.

El profesor Rodolfo García explicó que el rechazo a la gestión de Monreal se debe a que, desde su llegada a la gubernatura de Zacatecas, ha sido el blanco de serios cuestionamientos, primero por la inseguridad, pero también en materia económica y por el abandono de sectores clave como el campo, la educación y la salud.

“Bueno, no solamente son las evaluaciones de las empresas encuestadoras a nivel nacional, sino que un millón 600 mil zacatecanos hemos padecido durante tres años, siete meses lo que se considera el peor gobierno de los últimos 80 años en Zacatecas”, dijo García.

García señaló que Monreal tardó cuatro meses en presentarse en Zacatecas tras asumir el cargo, argumentando la falta de recursos. Sin embargo, mantuvo en su gabinete al secretario de Finanzas y al de Seguridad del gobierno anterior. No fue sino hasta principios de 2022 que presentó un Plan Estatal de Desarrollo que, según el profesor, no reflejaba la realidad del estado y era un modelo estándar vendido por consultorías.

Además –según denunció García– Monreal ha utilizado su gestión para el proselitismo político, asegurando que ha pasado tres años, siete meses en campaña, repartiendo mochilas, uniformes y despensas, mientras adjudica los programas federales de López Obrador y ahora de la Presidenta Claudia Sheinbaum a su administración. La campaña política de David Monreal, que no ha cesado según García, es lo que habría permitido la llegada de su hermano Saúl al Senado, así como la de su cuñada, a quienes busca posicionar para la gubernatura, yendo en contra del rechazo al nepotismo que ha manifestado la propia Presidenta de México.

“Él se ha dedicado a estar en campaña electoral permanente. Se ha dedicado a repartir mochilas, uniformes, despensas y a decir que los programas de bienestar son resultado de su gestión. Se la pasa entre municipios y comunidades haciendo proselitismo político, que fue lo que permitió que Saúl llegara al Senado y que hoy lo cuestionaran en el Senado por el nepotismo y esa traición a la democracia de Morena con el Partido Verde, presumiendo que obtuvo la mayor votación”, destacó el académico. Y añadió: “Se ha dedicado tres años, siete meses a estar solamente en el proselitismo político electorero, primero para que Saúl llegara a la senaduría, igual que una cuñada de los Monreal, y luego buscar que traten de llegar a la gubernatura en un evidente contubernio y nepotismo, parecido al que se dio en Coahuila hace algunos años”.

Incluso el propio senador Saúl Monreal confirmó esta semana que, a pesar del llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de aplicar la regla contra el nepotismo y la reelección a partir del proceso electoral de 2027, tiene interés en participar en las elecciones intermedias para la gubernatura de Zacatecas.

Durante su encuentro con los medios, el legislador morenista expresó: “Por el momento sí. Por supuesto, aspiro (a ser candidato). Lo he dicho siempre y lo reitero públicamente. Respeto todos los llamados, siempre apoyaré y, en su momento, lo vamos a definir (...) la deseo, la aspiro y voy a esperar los tiempos”, reiteró ante los micrófonos desde el Senado de la República.

El inicio del rechazo

El rechazo contra David Monreal Ávila no es nuevo, ni solo desde que ha sido gobernador, pues hay que recordar que comenzó desde que fue abucheado por morenistas desde su destape para gobernador de Zacatecas. Y es que cuando el entonces dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó en diciembre de 2020 que David Monreal había sido “el mejor posicionado en la encuesta del partido para ser el Coordinador estatal de Defensa de la 4T con miras a ser el candidato a la gubernatura en 2021, la respuesta de muchos presentes fue de rechiflas y abucheos al grito de '¡fraude, fraude!’.

El grupo de los Monreal, liderado por el senador Ricardo, ha tejido durante años una red de alianzas que le han dado el control político en Zacatecas. El gobernador David Monreal es un expriista de la vieja escuela que debe sus cargos públicos a su hermano mayor, quien lo ha regañado por no saber hacer política, como mostró una conversación entre ambos filtrada. "Mi único anhelo, mi único sueño, ojalá Dios lo permita, es ser el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas. Tengo la voluntad transformadora, tengo escuela, me he formado con los mejores y, para muestra un botón aquí presente, mi hermano Ricardo", declaró durante su toma de protesta en septiembre de 2021.

–Nombre David, estás en la comodidad total. Es que yo creo que no estás dimensionando dónde estás. Lo digo de veras con toda seriedad. Tenemos todos los elementos para ganar y no te veo con ganas de ganar– le reprochó Ricardo, según se escucha en una conversación filtrada.

“David Monreal es una persona que llegó a la gobernatura por la estrategia política de su hermano Ricardo, que ha conformado un grupo político y económico a nivel regional y a nivel nacional, que aquí en Zacatecas se le conoce como el Cártel de los Monreal. De hecho, David había sido un pésimo presidente municipal de Fresnillo, como lo había sido antes su hermano Rodolfo, y como lo fue el actual senador Saúl, pésimos alcaldes los tres”, detalló el profesor García.

David Monreal nació en Fresnillo. En 1998, luego de renunciar al PRI y pasarse al PRD, David coordinó la campaña de su hermano mayor Ricardo, quien, abanderado por el PRD de López Obrador, ganó la candidatura y fue gobernador de Zacatecas (1998-2004). Después de culminar su gestión como alcalde de Fresnillo en 2010, David siguió los pasos de su hermano y contendió por primera vez para gobernador de Zacatecas, en ese momento abanderado por el Partido del Trabajo. Sin embargo, quedó en último lugar con el 14 por ciento de los votos. En 2016, ya representando a Morena, David volvió a intentar ser el gobernador de su estado natal, pero volvió a perder en las urnas.

“Después llegó a senador, un senador gris, porque lo puso también su hermano Ricardo. Tuvo un efímero puesto durante ocho meses en el gobierno de López Obrador que tenía que ver con la ganadería, donde tuvo acusaciones de malversación de fondos y fue por la estrategia de Ricardo Monreal y por el impacto de Morena y el peso de López Obrador en las elecciones que finalmente llega a la gobernatura”, destacó García.

Desde el inicio de su gestión, Monreal tuvo una confrontación con los sindicatos magisteriales, la Sección 58 del magisterio estatal y la Sección 34 del magisterio federal, ya que durante dos meses no se les pagó, lo que generó una fuerte tensión entre el gobierno y los sindicatos, evidenciando desde el inicio la debilidad de su administración.

El catedrático dijo que inicialmente David Monreal tardó seis meses en conformar su gabinete, donde su hermano Ricardo intentó armarle un equipo con cinco exfuncionarios de su gestión, aunque David rechazó la propuesta y optó por un equipo con un perfil bajo, lo que profundizó los problemas de marginación y pobreza en el estado.

En materia de seguridad, el profesor explicó que, si bien la violencia era un problema heredado de décadas, durante la gestión de Monreal se disparó, convirtiendo a Zacatecas en uno de los estados con más asesinatos a nivel nacional. Entre 2021 y 2023, se registraron entre 1,700 y 1,800 homicidios anuales, y la violencia se extendió más allá de la periferia hasta ciudades como Fresnillo, la capital del estado y Guadalupe.

La debilidad de su administración y las acusaciones de incompetencia llegaron al grado en que se menciona que tal pareciera que es Ricardo Monreal quien en realidad gobierna, ya que, según lo expone García, ante la crisis de inseguridad, Ricardo Monreal intervino gestionando apoyo con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para conformar un equipo de militares y enfrentar la inseguridad. No obstante, el gobierno de David Monreal dejó de lado otras áreas fundamentales como el campo, la educación, la salud y el medio ambiente, limitándose a administrar los programas federales.

“Entonces lo que ha sucedido es que las contradicciones económicas, sociales, políticas, la pobreza, la marginación, junto con la violencia han crecido y han crecido las contradicciones en todo el estado”, dijo.

La inconformidad en Zacatecas se ha manifestado en protestas masivas durante las últimas semanas. La crisis magisterial derivó en la toma de la Secretaría de Educación y la paralización de dependencias estatales y los 58 municipios, con una primera movilización estimada de entre 30 a 40 mil personas, el pasado 24 de febrero.

Pero, además, el 25 de febrero hubo también otra movilización de agricultores y campesinos que protestaron por la inseguridad y el secuestro de dos jóvenes empresarios del campo, José Porfirio Trejo Acosta y Noé Alonso Martínez Cervantes, de 38 y 34 años de edad, secuestrados el pasado 20 de febrero, cuando viajaban por la comunidad de Tacoaleche, en el municipio de Guadalupe.

El gobierno estatal ha presumido una baja en homicidios, luego del repunte registrado en 2021, año con la mayor cantidad de víctimas. Y es que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 se contabilizaron 1,065 homicidios, mientras que en 2021 la cifra aumentó a 1,625. A partir de entonces, se registró una tendencia a la baja con 1,340 casos en 2022, 979 en 2023 y 500 en lo que va de 2024.

No obstante, el profesor Rodolfo García señaló que no se habla de las personas desaparecidas, en donde hay al menos 3,000 desaparecidos en el estado sin una estrategia clara para atender la crisis.

Vale recordar que en agosto pasado, Virginia de la Cruz, la madre buscadora que denunció que el Servicio Médico Forense (Semefo) de Zacatecas retrasó por ocho meses la entrega del cuerpo de su hijo, confrontó a David Monreal, cuando el mandatario pronunciaba su discurso durante el Informe del Primer Semestre de la Agenda de La Paz 2024 y, en lugar de obtener apoyo, fue retirada a la fuerza del lugar.

"Pinche perro asesino, devuélveme a mi hijo, ¿por qué no me das la cara?", gritó contra el mandatario morenista para exigirle justicia por el caso de su hijo. Frente a él, le cuestionó por qué no le había dado la cara.

Mientras ella continuaba con la protesta, Monreal guardó silencio. En el fondo, poco a poco se dejaban de escuchar los gritos de Virginia de la Cruz, quien fue sacada a la fuerza por elementos de seguridad del evento.

El polémico viaducto

La construcción de un viaducto elevado sobre el boulevard López Mateos, que pasa a un costado del Centro Histórico de Zacatecas, es otro de los temas y aspectos que ha generado señalamientos contra Monreal, pero no solo eso, sino que también ha generado disputa entre el Gobierno de David Monreal, organismos como Icomos de la Unesco y los ciudadanos que exigen que no se realice la obra.

Desde agosto del año pasado, SinEmbargo dio a conocer que David Monreal, gobernador morenista de Zacatecas, impulsa la construcción de un viaducto elevado en el boulevard Adolfo López Mateos, pese a que vecinos, comerciantes, arquitectos y académicos señalan que la movilidad no es un asunto urgente por atender, por lo que es una obra con sobrecosto innecesaria que causaría bastantes daños sociales, culturales y de infraestructura.

El proyecto ha desencadenado múltiples protestas entre vecinos y comerciantes en el centro de la ciudad, quienes colocaron lonas rechazando la construcción de este viaducto elevado por las afectaciones, mientras el gobernador persiste en que la obra se quiere politizar pero sin recibir las demandas ciudadanas.

Con base en la escasa información que ha hecho pública el gobierno de Monreal, se conoce que este “segundo piso” consta de una vialidad de 3.6 kilómetros de longitud y más de 10 metros de altura, con un costo previsto de 3,650 millones de pesos, más de mil millones de pesos por kilómetro o un millón de pesos por metro lineal.

Desde el anuncio de este proyecto, zacatecanos reunidos en el grupo Ciudadanía Participativa se pronunciaron en contra y condenaron que “el gobierno carece de elementos objetivos que sustenten una decisión tomada a rajatabla”, ignorando que los riesgos son diversos, desde el cierre de negocios, destrucción de empleos, afectación del valor de los inmuebles, hasta los servicios de fibra óptica, ducto de gas, agua, drenaje y también daños a la accesibilidad de los edificios del ISSSTE y escuelas. Sin dejar de lado el aumento de la contaminación ambiental, visual y auditiva.

El profesor Rodolfo García, quien forma parte de la organización Ciudadanía Participativa de Zacatecas, denunció que el proyecto de construcción de un viaducto elevado en la ciudad se hizo sin consulta pública.

El catedrático destacó que en junio de 2023 se constituyó un fideicomiso al margen del Congreso estatal, a través del cual aseguró que “se desviaron más de 2,300 millones de pesos entre 2023 y 2024”. En enero de 2024, se entregaron 450 millones de pesos a la empresa IA como anticipo sin haber presentado el proyecto en el Congreso, sin estudios técnicos ni presupuestos aprobados, y sin la autorización del municipio de Zacatecas.

Desde hace 14 meses, la organización Ciudadanía Participativa de Zacatecas ha exigido la presentación del proyecto y sus estudios, sin obtener respuesta.

“El colmo ha sido que en el mes de noviembre, en un oficio que manda el secretario de Obras Públicas del gobierno de Zacatecas al delegado de Comunicaciones y Transportes, piden permiso para hacer modificaciones en el agua potable y en obras de alcantarillado como obras previas para el viaducto elevado, siendo que a nivel nacional no se tenía ni se tiene ninguna autorización ni del INAH, ni de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes”, denunció.

Ciudadanía Participativa de Zacatecas, junto con colegios de arquitectos e ingenieros, ha presentado cuatro propuestas alternativas para mejorar la movilidad en la ciudad, pero denuncian que el gobierno estatal se ha negado a debatirlas o presentar su propio proyecto. ICOMOS, organismo de protección del patrimonio nacional, ha advertido que el viaducto elevado representa una amenaza para el estatus de Zacatecas como Patrimonio de la Humanidad debido a los riesgos sobre el gasoducto, las bóvedas y la inestabilidad del suelo.

García agregó que el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, tras ganar una controversia constitucional, suspendió la obra debido a los riesgos que representa, incluyendo la presencia de un gasoducto y la vulnerabilidad del terreno, compuesto por residuos de minas. Sin embargo, tres días después, la encargada de la fiscalía administrativa ordenó levantar la suspensión y, en enero de 2024, se introdujo maquinaria pesada para continuar con los trabajos.

El Ayuntamiento podría promover una controversia constitucional por violación al artículo 115 constitucional, dijo el catedrático, quien recalcó que también hay un cuestionamiento generalizado hacia el gobierno de David Monreal.

“Hoy hay un amplio repudio y rechazo al gobierno más inepto, más ignorante, más autoritario, represivo de nuestro país. Y lo que la ciudadanía está exigiendo es un cambio en el funcionamiento de este gobierno, que deje de actuar de manera autoritaria, de manera represiva, que resulta criminal intentar desviar 3,600 millones de pesos con esa empresa de Ricardo Monreal, olvidándose de los 730 mil pobres, olvidándose del abandono de las escuelas, de los hospitales, del terrible estado de las carreteras, del abandono del campo, y esto lo que representa hoy es realmente una exigencia generalizada en todo el estado”, detalló.

