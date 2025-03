El Papa Francisco presenta "mejoría consolidada" dentro de cuadro complejo: Vaticano.

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) - El Papa Francisco continuó con su mejoría y su situación clínica se mantuvo "estable" dentro del cuadro complejo que presentaba, según el último parte médico difundido por el Vaticano este martes.

El pontífice siguió esa tarde a través de videoconferencia los ejercicios espirituales en el Aula Pablo VI, oró y recibió la Eucaristía. Además, continuó con las terapias de oxigenación de alto flujo durante el día.

On Tuesday, Pope Francis continued high-flow oxygenation therapy and followed the spiritual exercises at the Vatican via video link.https://t.co/qq4qZbzz1q

— Vatican News (@VaticanNews) March 11, 2025