El Papa Francisco permanece estable, pero con un cuadro médico "complejo": Vaticano

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco pasó "una noche tranquila y estuvo descansando", según informó la oficina de prensa de la Santa Sede este lunes 10 de marzo.

Su situación clínica permaneció estable, con ligeras y graduales mejorías, aunque su cuadro médico seguía "siendo complejo", por lo que sus médicos mantuvieron el pronóstico reservado, según información del Vaticano.

Pope Francis had a quiet night and is resting, as he recovers from bilateral pneumonia at Rome's Gemelli Hospital, according to the Holy See Press Office on Monday morning.https://t.co/kXOe06orSJ pic.twitter.com/yTC2GpFqxs

