El Papa Francisco está estable, dice Vaticano a tres semanas de su hospitalización

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco pasó una noche "tranquila" y está descansando este sábado 8 de marzo, según informó el Vaticano.

El Pontífice cumplió ayer tres semanas ingresados en el Hospital Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral y su estado sigue siendo reservado, aunque en las últimos días no ha registrado episodios de insuficiencia respiratoria ni fiebre.

Pope Francis had a good night and continues to rest, according to the Holy See Press Office on Saturday morning.

His clinical condition has remained stable for the past few days as he receives treatment for bilateral pneumonia at Rome’s Gemelli Hospital.https://t.co/z9tRsJaIMg pic.twitter.com/F8PkPxKOsG

— Vatican News (@VaticanNews) March 8, 2025