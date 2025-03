Zelenski anuncia nueva llamada con Trump y cuestiona voluntad de Putin para la paz

MADRID, 19 (EUROPA PRESS).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que este miércoles hablará con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar de nuevo las posibles perspectivas de paz, un día después de que el inquilino de la Casa Blanca mantuviese una conversación con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Zelenski, que adelantó que representantes ucranianos y estadounidenses hablarán también de un posible alto al fuego en una próxima reunión en Arabia Saudí, volvió a cuestionar la voluntad de Putin para avanzar hacia la paz a raíz de la ola de ataques de las últimas horas.

Para Zelenski, estos bombardeos "demuestran que Rusia no está lista para la paz", pese a los alegatos lanzados desde Moscú. "Las palabras y las acciones de Rusia no encajan", dijo el Presidente ucraniano durante una rueda de prensa en Helsinki junto al Presidente finlandés, Alexander Stubb.

During my visit to Finland, I discussed key issues of bilateral and multilateral cooperation with President Alexander Stubb @alexstubb. Naturally, our focus was on defense support and investment in our industry. Ukraine’s position remains unchanged: we are ready for mutually… pic.twitter.com/iXTSbYW8Dr

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025