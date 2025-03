Legisladora de Morena critica escudo para el "Cuau"; mujeres del PAN y MC se le unen

Las legisladoras de la Cámara de Diputados aseguraron que el fuero no puede ser un "escudo" para evadir responsabilidades, en especial con el caso del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- Las legisladoras de la bancada de Morena, Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) de la Cámara de Diputados rechazaron ayer la solicitud de retirar el fuero a Cuauhtémoc Blanco Bravo, por lo que invitaron a las 251 diputadas a votar en contra del caso cuando sea sometido en el Pleno.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, la Diputada María Teresa Ealy aseguró que el fuero no puede ser un "escudo" para evadir responsabilidades, sobre todo cuando se trata de denuncias graves de violencia contra las mujeres, luego de que el exfutbolista fue acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana.

“El rechazo al desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo no puede dejarnos indiferentes. Desde esta comisión siempre hemos defendido la justicia con perspectiva de género y no podemos permitir que el fuero sea un escudo para evadir responsabilidades, sobre todo cuando hay denuncias graves de violencia contra las mujeres”, comentó.

Como representante de las mujeres mexicanas, manifiesto mi total indignación ante la ruin y poco ética decisión de denegar la declaración de procedencia para el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. ¡La justicia no es un juego ni una simulación! No cuenten conmigo para legitimar esta… pic.twitter.com/eL14jPwKAj — Maria Teresa Ealy (@MaTeresaEalyMx) March 20, 2025

Asimismo, la emecista Anayeli Muñoz se dijo molesta con la determinación de la Sección Instructora al lamentar que no creyera en la palabra de la víctima, por lo que llamó a la Comisión a permitir que se realice la investigación correspondiente sin politizar el caso.

"No estoy de acuerdo con que se haya desechado esta petición, porque es muy importante creerle a las mujeres. Me parece que la primera premisa que debemos tener como feministas, como políticas y como mujeres que hemos enfrentado la violencia es creerle a las víctimas, creerle a las mujeres, que se realicen las investigaciones", indicó.

Por otra parte, la panista Ana María Balderas lamentó el papel de la Cámara de Diputados, debido a que "le falló a miles de mujeres que se sintieron lastimadas con el dictamen aprobado ayer".

"¿De qué sirve crear leyes, reformas e iniciativas si lo que tenemos no lo utilizamos? Estamos dejando en la indefensión a una mujer. No quiero decir que sea culpable quien está siendo denunciado, pero creo que debemos ser garantes de que, si el fuero protege, de verdad no sea para delitos", demandó.

Cabe recordar que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco debido a que carece de una investigación técnica y profesional. Con ello, detalló que el análisis de la carpeta de investigación evidenció resultados contradictorios y falta de diligencias.

“El análisis evidenció que la fiscalía no realizó entrevistas clave, diligencias periciales ni inspecciones oculares. Los dictámenes periciales en psicología resultaron contradictorios. La Sección Instructora no puede investigar ni suplir las deficiencias de la fiscalía, pues no es Ministerio Público ni juez”, detalló el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores Cervantes.