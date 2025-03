Sección Instructora aplaza desafuero de Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aplazó el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunto abuso sexual.

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rechazó este jueves admitir a proceso la solicitud de desafuero del Legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, luego de ser acusado de violación en grado de tentativa contra su media hermana, Blanca Fabiola, aunque esto no significa que se cierre el caso en contra del exfutbolista

La decisión de posponer la solicitud fue confirmada por el Diputado Germán Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional (PAN), al acusar al bloque oficialista de dilación en el caso contra el también exgobernador de Morelos. Con ello, se contabilizó tres votos en contra por parte de Hugo Eric Flores (Morena), Adriana Belinda Quiroz (Morena) y Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), además de uno a favor.

A pregunta exprés de si esto significa que se cierre el caso, el legislador precisó que "No, no, no, de ninguna manera. Se están haciendo trámites de correr traslado, de copias y todas esas burocracias que tanto le chocan y le molestan a la gente".

Previo a la reunión ordinaria de la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, su presidente, Hugo Eric Flores, confirmó que dicho órgano jurisdiccional recibió finalmente los expedientes de Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, fue enfático en que el análisis de dicho caso tiene que seguir estrictamente los tiempos legales.

APLAZA CONGRESO DECISIÓN PARA DESAFORAR A CUAUHTÉMOC BLANCO/ A dos días del #8M, las y los diputados de la Comisión Instructora decidieron aplazar el dictamen para separar a @cuauhtemocb10 de la diputación federal, esto prevé que al final lo protegerán. Fabiola N revictimizada. pic.twitter.com/stiD2K1pxy — Alberto Millán (@Millan_reporte) March 7, 2025

“A partir de hoy empezaremos en términos legales, estamos cumpliendo, ya le fue entregado a la secretaria general de la Cámara y ya lo remitió a la Sección Instructora y, bueno, hoy precisamente empieza ese proceso”, declaró dos horas antes de la reunión.

Asimismo, Hugo Flores aseveró que no existe bloqueo de ningún tipo para determinar si proceden contra Cuauhtémoc Blanco; pese a ello, el caso del integrante del grupo parlamentario de Morena será analizado conforme a la Ley.

“Yo no he recibido, digamos, instrucción al respecto, estamos haciendo las cosas conforme a derechos y con todos los procesos legales correctos, entonces no hay digamos qué bloquear”, dijo.

¿De qué se le acusa a Cuauhtémoc Blanco?

En octubre de 2024, el Diputado de Morena fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Morelos por parte de su media hermana, a quien presuntamente habría intentado abusar sexualmente en 2019.

Según lo mencionado por la víctima Blanca Fabiola, el ataque tuvo lugar cuando el exfutbolista aún estaba al frente del Gobierno de Morelos, mientras que ella ocupaba el cargo de directora general del área de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en el estado.

Por otra parte, Blanca Fabiola "N" afirmó que tanto el supuesto responsable, así como el exalcalde de Cuernavaca, la habrían amenazado con retirarla del puesto que desempeñaba en aquel entonces, con el objetivo de persuadirla para no hacer público el caso.

Cabe resaltar que ésta no es la primera ocasión en que el exmandatario de Morelos se ve envuelto en acusaciones, pues en años anteriores se le ha señalado de haber incurrido en enriquecimiento ilícito y actos de corrupción.