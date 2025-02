Cuauhtémoc no solo enfrenta desafuero: arrastra irregularidades de una opaca gestión

Sobre Cuauhtémoc Blanco Bravo pesan varias acusaciones: una, por presunto intento de abuso sexual, y, al menos, seis por presuntas irregularidades durante su gestión como Gobernador de Morelos, todas las niega el exfutbolista bajo el argumento de que se trata de una “guerra sucia”, sin embargo, ya está en el aire una solicitud para retirale el fuero y que enfrente los señalamientos que se le imputan.

Con información de Nora Nancy Gaspar

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo). “Ya me agarraron de piñata", así justificó Cuauhtémoc Blanco Bravo, actual Diputado federal por Morena y exgobernador del estado de Morelos, las acusaciones en su contra por presunto intento de abuso sexual, mismas que, aseguró, forman parte de una “guerra sucia” por parte del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien incluso, por estos hechos, solicitó el desafuero de exfutbolista.

Aunque Cuauhtémoc Blanco en su más reciente conferencia de prensa se presentó como víctima de chantaje, extorsión y persecución política, lo cierto es que estas no son las únicas acusaciones que ha enfrentado. A lo largo de su carrera política ha sido señalado por presunto mal manejo de recursos públicos, fallas en materia de seguridad y, más recientemente, irregularidades durante su gestión como Gobernador de Morelos.

Lo cierto es que actualmente en Morelos se lleva a cabo una limpia del aparato estatal. El analista político de la región y consultor Marcos Pineda explicó el estado atraviesa por un reacomodo institucional con la llegada de la gobernadora Margarita González Saravia, quien ha emprendido una reorganización de las estructuras gubernamentales. Y es que, según el analista, ningún funcionario de nivel medio o alto de la administración de Blanco permanece en el gobierno actual.

“Sí parece haber una reintegración, reorganización, una limpia en las estructuras de gobierno. Se están articulando, reconstruyendo las bases para que pudiera cambiarse esta percepción de inseguridad, de que la justicia no avanza”, dijo Pineda, quien también destacó que esta depuración responde directamente a las acusaciones y denuncias relacionadas con la gestión de Blanco Bravo.

Sin embargo esta situación también pone a Morena, en una encrucijada: demostrar con hechos su compromiso con la justicia y evitar cualquier protección a Cuauhtémoc Blanco Bravo. “Tendrá que haber un seguimiento puntual sobre las denuncias que se han presentado y las que se presenten en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque esta limpia se debe precisamente a las acusaciones que se han hecho con respecto a lo que aconteció en el sexenio anterior”, señaló Marcos Pineda .

Las denuncias contra el exfutbolista, incluyendo una por tentativa de violación, han generado dudas sobre la postura del partido a nivel nacional respecto a su proceso judicial. Un punto de preocupación es lo que ocurra en el Congreso de la Unión, donde se teme que el exfutbolista, ahora Diputado federal pudiera ser protegido.

Al respecto, Pineda insistió en destacar que si Morena quiere demostrar que no está protegiendo a Cuauhtémoc Blanco, debe permitir que las investigaciones sigan su curso y garantizar que la Ley se aplique sin privilegios.

“El asunto de Cuauhtémoc Blanco preocupa mucho. Si en el Congreso de la Unión no pasa nada, si se frenan las investigaciones y las carpetas dejan de avanzar, si incluso se realiza una votación y no procede la investigación, sería una muy mala señal. Eso podría interpretarse como que hay una protección del gobierno hacia Cuauhtémoc Blanco”, advirtió el analista.

El mismo día en que el entonces Fiscal Uriel Carmona – quien siempre ha estado confrontado con Blanco– anunció el envío de la solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados para judicializar el caso, se produjo su remoción como fiscal, lo que generó diversas especulaciones, las cuales, la propia Gobernadora Margarita Saravia ha negado, particularmente por los antecedentes de Carmona en la manipulación del feminicidio de la Ariadna Fernanda que quiso hacer pasar como un accidente, sumado al acoso que ejerció contra el Gobierno de la Ciudad de México, que evidenció las irregularidades del Fiscal frente a este caso.

“Lo más sano lo más sano para la vida democrática republicana para las sustituciones es que sí se permitiera la investigación y si hay responsabilidades que se comprueben entonces se aplicará la justicia y por supuesto no el este principio de la presunción de inocencia pues también le aplica el convenio no con todo y las críticas señalamientos que le pudieran hacer a su comportamiento a lo que me digan también como sea él también tiene derecho a esa presunción de inocencia pero al mismo tiempo debe enviarse la señal por parte de las instituciones a la sociedad de que sí se lleva a cabo una investigación una investigación imparcial seria y profesional”, abundó Pineda.

La más reciente denuncia

El exgobernador Cuauhtémoc Blanco nuevamente está en el escrutinio público pues enfrenta una denuncia por violación en grado de tentativa, presentada por una mujer que inicialmente se identificó como su media hermana. De acuerdo con la denuncia presentada en octubre de 2024, el ataque presuntamente tuvo lugar cuando el exfutbolista aún estaba al frente del Gobierno de Morelos, mientras que ella ocupaba el cargo de directora general del área de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo en el estado.

En ese momento no se proporcionaron detalles de la presunta agresión sexual, salvo que habría ocurrido en la residencia oficial de Morelos, ubicada en la calle Chimalacatlán, en la colonia Reforma, en Cuernavaca, Morelos, por lo que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Su media hermana afirmó que el también exalcalde de Cuernavaca la habría amenazado con retirarla del puesto en el que desempeñaba en aquel momento, con el propósito de persuadirla de que no hiciera público el ataque del que supuestamente fue objeto en 2019.

Cuauhtémoc Blanco ha intentado contrarrestar las acusaciones en su contra. En entrevista el pasado 7 de febrero, el legislador sostuvo que las imputaciones en su contra por presunto intento de violación son falsas y que se trata de una estrategia de sus opositores para desacreditarlo y desviar la atención de los problemas reales que enfrenta el estado.

"Desde que entré, me criticaban por ser futbolista", sostuvo. "Así es la política, llena de calumnias y ataques sin fundamento", ahondó. "Es claro que los opositores me persiguen y no prueban nada", declaró finalmente el legislador morenista.

Blanco también señaló que, un día antes de que el entonces Fiscal Uriel Carmona solicitara su desafuero, presentó una denuncia por extorsión contra Nidia Fabiola, la mujer que lo acusó de abuso sexual. Según su versión, ella intentó extorsionarlo pidiéndole un millón de pesos y, al no recibir el dinero, procedió con la denuncia.

"Hasta ahora, no han podido demostrar nada en mi contra”, afirmó el también exseleccionado nacional, quien acusó que la reciente destitución del Fiscal Uriel Carmona Gándara es un ejemplo más de la manipulación política. "Están utilizando estas estrategias para desviar la atención y cubrir sus propios errores", acusó.

El analista Marcos Pineda señaló que si bien Cuauhtémoc Blanco tiene derecho a defenderse, no obstante, lo más importante es que las investigaciones se realicen con seriedad y transparencia para determinar si existen responsabilidades.

“Por supuesto que el este principio de la presunción de inocencia pues también le aplica a Cuauhtémoc. Con todo y las críticas señalamientos que le pudieran hacer a su comportamiento, también tiene derecho a esa presunción de inocencia, pero al mismo tiempo debe enviarse la señal por parte de las instituciones a la sociedad de que sí se lleva a cabo una investigación una investigación imparcial seria y profesional”, afirmó Pienda.

Tratándose de un presunto delito de violación en grado de tentativa, es crucial que las mujeres sean las principales interesadas en que las indagaciones avancen y se llegue a una conclusión justa.

“Esto (la denuncia por abuso) ya está en el terreno político, ya está en la parte política de un asunto legal, y la voz cantante ahí va a corresponder a las mujeres. Sobre todo, en este caso no porque es una acusación de una violación en grado de tentativa. La mujer la que acusa, entonces aquí la voz de las mujeres va a ser muy importante, tanto en el Congreso, diputadas, las diputadas, que sean ellas las que se expresen, las agresiones en las que encabecen, pues la búsqueda de la justicia, que se desarrollen las investigaciones. Tomando en cuenta, tomaré en consideración también que la presidenta del partido es una mujer, que la presidenta de la República es una mujer y que la gobernadora del estado igualmente. Entonces, está en la cancha de las mujeres. Tenemos que, porque lo que sí nos quedaría muy claro, independientemente de la justificación de la explicación legal que nos puedan ofrecer, independientemente de eso, si no se lleva a cabo ninguna investigación, pues sí, haría quereríamos la interpretación de una protección desde el más alto nivel a Cuauhtémoc Blanco”, expresó.

Un historial de acusaciones

Aunadas a estas acusaciones de presunto abuso sexual, el exjugador de futbol también enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades durante su gestión como Gobernador de Morelos, luego de que el Consejero Jurídico de Morelos y la Contralora estatal revelaron que existe un "detrimento patrimonial al estado" por 40 millones de pesos (mdp).

La información ya había sido adelantada por mandataria estatal —quien asumió el cargo el pasado 1 de octubre— quien ha dicho que durante estos primeros meses de trabajo su Gobierno detectó un "detrimento patrimonial al estado" por 40 millones de pesos, acciones que habrían tenido lugar durante la Administración que encabezó Cuauhtémoc Blanco Bravo.

"En cualquier Gobierno entrante y saliente se tienen que hacer todas las observaciones necesarias del proceso de entrega-recepción porque si no los servidores públicos que están tomando el cargo se harían ellos acreedores a esas observaciones, entonces, todo se tiene que observar”, dijo González Saravia.

“En ese sentido nosotros llevamos nuestros 100 días también ya de trabajo intenso e iniciamos la entrega-recepción hace unos meses y en el proceso hubo un equipo de trabajo, sobre todo Contraloría y Consejería Jurídica con un grupo de abogados que han estado tomando en sus manos la tarea de la entrega recepción y ya a estas alturas detectaron una serie de irregularidades de las cuales se tiene que dar vista", agregó.

La Gobernadora aseguró que además del abandono que se vivía en la entidad, Morelos estaba dividido por roces entre los exgobernadores Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez. "Encontré un Morelos bastante abandonado la verdad, muy dividido”, aseguró la Gobernadora del estado.

El analista Marcos Pineda destacó que la situación en Morelos representa una prueba crucial para el gobierno estatal y Morena, pues la gestión de estos casos definirá su credibilidad en el combate a la impunidad. Mientras tanto, la sociedad y los medios seguirán atentos al desarrollo de los procesos judiciales y políticos en torno a Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La gobernadora Margarita González Saravia ha declarado que su administración no intervendrá en los casos pendientes contra el exgobernador ni en los procesos que involucren a funcionarios de su gobierno.

Asimismo el analista resaltó que todo parece indicar que las indagatorias seguirán su curso y adelante, pues dijo que el nuevo Fiscal, Edgar Maldonado, ha mostrado mucha disposición y una decisión para llevar adelante todas las investigaciones.

“El nuevo fiscal ha demostrado tener, no solo la confianza de la gobernadora, sino también la decisión de realmente asumir su responsabilidad, de tomar el toro por los cuernos y llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones”

Fue el pasado mes de enero, las autoridades de Morelos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción del estado un primer paquete de seis denuncias contra quienes resulten responsables, de la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, por irregularidades que ascienden a 40 millones de pesos.

En conferencia de prensa, los funcionarios detallaron parte del contenido de las denuncias, luego de que la Gobernadora Margarita González Saravia adelantara en su Informe de Gobierno que revelaría las irregularidades, que fueron detectadas en las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Infraestructura, Desarrollo Económico; y en el Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.

"En esta Administración no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad. A la Contraloría no le va a temblar la mano para actuar con firmeza y responsabilidad. Seguiremos trabajando con transparencia, profesionalismo y compromiso para garantizar una gestión pública íntegra y eficiente a la altura de las expectativas ciudadanas", sostuvo Alejandra Pani Barragán, actual titular de la Contraloría de Morelos.

Por su parte, Edgar Maldonado, Consejero Jurídico de Morelos, detalló que de las seis denuncias que serían presentadas, cuatro en materia penal y dos administrativas. “Hoy hacemos del conocimiento de la sociedad morelense un primer bloque con seis denuncias, en materia administrativa y penal”, expresó.

“Hemos de señalarles que esto no constituye una persecución política, no es una cacería de brujas. Esto es escuchar y acompañar al pueblo de Morelos en sus demandas sociales. Es señalar en lo particular a los servidores públicos que se han alejado de sus actividades de lo que marca la normativa”, subrayó Maldonado.

“Una vez que se ha hecho el análisis, se señalan los servidores públicos que intervinieron en los procedimientos", prosiguió. Finalmente, aseguró que la cadena de responsabilidades puede llegar a lo más alto, "desde un titular hasta una persona con un encargo de firma correspondiente, pero que tenga bajo sus atribuciones una responsabilidad bajo el manejo de recursos".

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el pasado 14 de enero, Margarita González Saravia, Gobernadora de Morelos, indicó que su administración ha hallado irregularidades del Gobierno anterior encabezado por el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Además, señaló, que encontró a la entidad en el abandono.

Respecto a las seis denuncias, cuatro en materia penal y dos administrativas, que se presentaron en contra del exmandatario, la Gobernadora Margarita González Saravia aseguró que las investigación no forman parte de una persecución política en contra de Cuauhtémoc Blanco, sino que se trata de una revisión del uso de recursos públicos.

"No es una persecución política contra Cuauhtémoc, no es una persecución política, es un acto legal que estamos haciendo con toda responsabilidad de investigar cada una de las secretarías de Estado y los organismos descentralizados también que tienen que ver con el aspecto del manejo del recurso público. El recurso público es el pueblo y no tiene por qué desviarse hacia otro lado", concluyó.

La mandataria indicó que ahora deberán entregar a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes y será este organismo el que tendrá que establecer los términos en que se van a constituir estas observaciones las cuales pueden ser administrativas o de carácter penal.

Luego de los señalamientos contra Blanco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el pasado 10 de febrero, que su Gobierno no va a encubrir a nadie, esto luego de ser cuestionada por el caso del exgobernador de Morelos y actual Diputado Cuauhtémoc Blanco, quien ha sido señalado por el presunto intento de abuso sexual a su media hermana en 2019.

"Nosotros no vamos a encubrir a nadie. Que se hagan siempre las investigaciones en todos los casos. Ahí está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, pero sí me llama la atención que el Fiscal de Morelos, después de haber estado (siete años), los cuatro últimos días no sé cuántas carpetas de investigación contra el exgobernador [sacó]", dijo la mandataria mexicana.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo cuestionó: "¿No les parece extraño que después de siete años de haber estado [en el cargo], cuatro días antes de que él sabía que lo iban a destituir, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el exgobernador y que se investigue?".

El pasado 6 de febrero, el Congreso de Morelos decidió “la separación definitiva” de Uriel Carmona Gándara, hasta ese momento Fiscal General del Estado, con 16 votos a favor y cuatro en contra. Horas antes, Carmona reveló, en una entrevista con Azucena Uresti, que solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, debido a la denuncia de violación en grado de tentativa que pesa en su contra.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.