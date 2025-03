"No me importa en absoluto", dice Trump sobre aumento de precio en autos tras tarifas.

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News que no le importa "lo más mínimo" que los fabricantes de automóviles suban los precios en respuesta a los aranceles del 25 por ciento anunciados por la Administración sobre los vehículos importados.

"El mensaje es: ¡Felicitaciones! Si fabrican su auto en Estados Unidos, ganarán mucho dinero. Si no, probablemente tendrán que venir a Estados Unidos, porque si fabrican su auto en Estados Unidos, no hay aranceles", ha declarado el republicano, según ha recogido el citado canal.

De hecho, en respuesta a la posible subida de precios, Trump ha dicho que le da igual. "Espero que suban los precios, porque si lo hacen, la gente comprará coches estadounidenses. Tenemos muchos", ha recalcado.

Trump lo ha destacado en un rotundo mensaje: "No, no me importa en absoluto, porque si los precios de los automóviles extranjeros suben, van a comprar automóviles estadounidenses".