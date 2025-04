Marco Rubio rechaza que EU vaya a salir de la OTAN; reafirma relación con Dinamarca

La declaración de Rubio sobre la OTAN llega en plenas dudas sobre el compromiso de Washington con los aliados europeos. El Secretario también ha intentado limar las asperezas con Dinamarca.

BRUSELAS, 3 (EUROPA PRESS).- El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves desde Bruselas que Estados Unidos se mantiene como miembro "activo" de la OTAN y que seguirá siéndolo, por lo que ha achacado a una "histeria injustificada" global el que haya dudas respecto del compromiso de la Administración Trump con la Alianza Atlántica.

"En estos momentos, Estados Unidos es tan activo en la OTAN como siempre lo ha sido", ha defendido en declaraciones a la prensa a la llegada a su primera reunión de ministros de Exteriores en el cuartel general de la OTAN, acompañado por el secretario general aliado, Mark Rutte.

En este contexto, Rubio sostuvo que la "histeria e hipérbole" que observa en medios de comunicación nacionales e internacionales sobre el compromiso de Estados Unidos para con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es "injustificada". "El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que apoya a la OTAN. Vamos a seguir en la OTAN. Lo ha dejado claro", remarcó el jefe de la diplomacia estadounidense.

La cita llega en plenas dudas sobre el compromiso de Washington con los aliados europeos de la OTAN, en medio de las turbulencias geopolíticas, del giro norteamericano respecto a Rusia y de la serie de aranceles anunciados por el Presidente estadounidense, Donald Trump. En declaraciones previas a la reunión, Rutte ha insistido en que "por supuesto" Estados Unidos es un aliado fiable para el resto de miembros de la OTAN.

"Han visto lo que ha dicho el propio Presidente Trump sobre el Artículo 5, sobre la OTAN, su pleno compromiso. Sabemos que tienen expectativas de que los europeos y los canadienses gasten más, y eso está ocurriendo mientras hablamos", señaló.

El jefe político de la OTAN ha reiterado que "no hay planes para que de repente reduzcan su presencia en Europa", aunque ha admitido que, como "superpotencia", Washington tiene que "atender a más de un teatro" y se enfoque en la situación en Asia-Pacífico.

Confianza de aliados en el compromiso de EU

A su llegada, distintos ministros han reiterado este mensaje, apostando por acercar posturas con Estados Unidos pese a los aranceles anunciados la víspera para tasar un 20 por ciento todas las importaciones procedentes de la UE. En esta línea, la Ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, ha expresado su confianza en Estados Unidos como socio. "No tenemos ningún motivo para creer que vaya a retirarse de la alianza, sino todo lo contrario. Creo que lo correcto es que Europa invierta más en su propia defensa y disuasión", señaló.

Su homólogo de República Checa, Jan Lipavsky, ha sido claro en su confianza en la Administración Trump, tras recalcar que no ha escuchado nada "preocupante" de Washington respecto a desentenderse de la defensa de los europeos. "Confío en ellos", zanjó.

Kestutis Budrys, titular de Exteriores lituano, expresó su voluntad de que Estados Unidos siga siendo un buen aliado en el seno de la OTAN. "El lazo trasatlántico es la base de la OTAN. Confiamos en la presencia estadounidense en Europa y en su disuasión nuclear", ha señalado, apuntando que espera trabajar en el "espíritu de aliados" y reforzar la relación.

De lado de Letonia, la Ministra de Exteriores, Baiba Braze, resulta "bastante evidente" que el compromiso con la OTAN de Washington es "inquebrantable", aunque ha insistido en que la organización sea "más fuerte, más letal y más unida".

Así, reiteró la importancia de elevar el gasto en Defensa para financiar adecuadamente los planes de defensa, así como las estructuras y capacidades para hacer frente a las amenazas de seguridad.

Más crítico se mostró el Ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien aseguró que la solidaridad en el seno de la OTAN se pone a prueba con los aranceles aprobados por Trump y frente a los que ha pedido una respuesta unida de Europa.

Igualmente, ha llamado a desarrollar el pilar europeo en la OTAN y empezar a invertir más en la industria de la defensa europea, tras indicar que mientras los aliados europeos gastan en torno al 50 por ciento en Europa, Estados Unidos invierte el 100 por ciento de su gasto militar en su propia industria. "Tenemos un margen considerable para progresar en el desarrollo de esta parte europea de nuestro gasto militar", ha resumido.

Rubio defiende ante su homólogo danés la "fuerte relación" bilateral

Rubio también aprovechó la plataforma diplomática para reafirmar este jueves ante el Ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, la "fuerte relación" bilateral entre ambos países, protagonistas de un particular pulso diplomático por las aspiraciones del Presidente norteamericano, Donald Trump, sobre Groenlandia.

Ambos ministros se han visto en los márgenes de la reunión ministerial de la OTAN en Bruselas, donde han hablado de la necesidad de seguir coordinándose en aras de la estabilidad y la seguridad en Europa y de una "paz duradera" en Ucrania.

El Departamento de Estado estadounidense ha confirmado también que han abordado "amenazas" como las que representan Rusia y China, citando como "prioridades comunes" el aumento del gasto en defensa, uno de los grandes motivos de debate político en el seno de la Alianza Atlántica.

La nota de Washington, sin embargo, no alude a la cuestión de Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa que Trump ha puesto en el punto de mira. La semana pasada, visitó la isla el Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mientras que el miércoles recaló allí la Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

