BITS | Fatal Fury: City of the Wolves, un regreso épico 26 años después

El juego nos trae de vuelta a personajes emblemáticos de la serie que no podían faltar como Terry Bogard, Mai Shiranui y Rock Howard, además de presentarnos a nuevos rostros como Kain R. Heinlein o Preecha.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- En 1999, el PlayStation 1 era toda una novedad, fue el año en que se lanzó el GameBoy, aún no conocíamos el iPod y los reproductores MP3 dominaban el mercado; conocíamos películas como Star Wars: Episodio I, Toy Story 2 y The Matrix, fue el año en que Michael Jordan se retiraba por segunda vez... todo esto y mucho más, es lo que estábamos viviendo cuando llegó el último juego canónico de la serie de Fatal Fury con Garou: Mark of the Wolves.

Tuvieron que pasar poco más de dos décadas para volver a tener un nuevo título canónico de la saga y vaya manera de regresar a lo grande.

Sencillo pero efectivo

A nivel narrativo, el juego retoma el hilo de la entrega anterior, Garou: Mark of the Wolves, con nuevos personajes y viejos conocidos. El protagonista actual es Rock Howard, hijo de Geese Howard, el líder criminal de South Town que falleció en los acontecimientos de la entrega pasada y que dejó un legado que todos quieren poseer, para esto, tendremos un nuevo torneo de King of Fighters.

Una trama sencilla, pero efectiva, con diferentes episodios en este modo que podríamos definir como el modo historia y que nos pondrá a prueba a lo largo de diferentes niveles, escenarios y peleas con pequeños destellos de elementos RPG. Además de este modo, contamos con los ya tradicionales modos de Arcade, Versus, Trial, Surivval, Time Attack y claro el tutorial, así como los modos en línea de ranked, casual, room y clone.

A nivel jugabilidad, claramente existe un salto exponencial con respecto a su antecesor, el sistema que conocíamos como T.O.P. ha cambiado y ahora lo conoceremos como S.P.G., el cual es una transformación en lo que vimos en su antecesor, podremos escoger antes de la partida en qué momento de nuestra barra de vida se activará este sistema, ya sea al inicio, a la mitad o al final y mientras estemos en este modo, nuestro personaje se vuelve más resistente, con ataques más efectivos y con acceso a ataques especiales que conoceremos como “Hidden Gear”.

Por otro lado, tenemos el sistema REV que muestra dos barras que se irán llenando a lo largo del combate para darnos acceso a unas serie de acciones y movimiento específicos, básicamente, versiones mucho más potentes de los ataques que tenemos disponibles, pero debemos de tener cuidado y usarlo con sabiduría, ya que al hacer mucho uso de este sistema podremos sobrecalentar a nuestro personaje.

Personajes y gráficos

Ahora bien, del lado de personajes, cada uno es muy diferente entre sí, con sus movimientos y habilidades, especialmente en esta entrega el trabajo que se ha hecho para tener un gran balance entre todos es increíble, claro, siempre existirá la posibilidad de que te sientas muy cómodo con uno de ellos, pero ya dependerá de cada uno de los jugadores, de hecho, el modo historia es una gran manera de introducir a los personajes y poder hacer un pequeño tutorial con cada uno de ellos para escoger el que mejor te acomode.

Tenemos personajes emblemáticos de la serie que no podían faltar como Terry Bogard, Mai Shiranui, Rock Howard, entre otros, así como la adición de nuevas caras como Kain R. Heinlein o Preecha, aunque claro de las adiciones más espectaculares tenemos al DJ Salvatore Ganacci y a una figura mundial única como Cristiano Ronaldo. Y por si fuera, poco, personajes como Chun-Li y Ken de Street Fighter también llegarán al juego, así como otros personajes de la serie Fatal Fury.

A nivel gráfico, el juego luce espectacular, el diseño de los personajes, los diferentes escenarios y los efectos de cada combate son simplemente dignos de la grandeza que representa Fatal Fury y que están a la altura de la actual generación de consolas y sobre todo de su principal competencia.

Probablemente Fatal Fury: City of the Wolves no esté a la altura de popularidad de títulos como Street Fighter o Tekken, que han estado muy presentes en las últimas dos décadas, pero esta emblemática franquicia regresa y lo hace de tal manera para llegar a tomar el lugar que siempre le ha correspondido en la mesa de títulos de pelea y ojalá regrese para quedarse.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez/