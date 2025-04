La plataforma de videos YouTube cumple 20 años... ¿Cómo han sido estas dos décadas?

¿Cuál fue el primer video de la plataforma? La respuesta es "Me at the Zoo" y se subió un 23 de abril del año 2005; ahora, YouTube es una herramienta popular para el aprendizaje y el entretenimiento.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- La plataforma de videos YouTube celebra dos décadas. Hace veinte años se subió un video en el zoológico de San Diego que marcó el comienzo de una era. Desde entonces, se han subido más de 20 billones de videos a la plataforma, incluyendo miles de millones de horas de música, Shorts, podcasts y mucho más.

Más que una plataforma de videos

Todos conocen a YouTube como la plataforma para los videos, sin embargo, ésta se ha convertido en un archivo de la historia contemporánea, así lo que parecía una página de mera diversión, ahora es un epicentro cultural, fuente de información y también de negocio. YouTube marcó la transformación del entretenimiento y la cultura digital. Tan sólo más de 70 millones de personas mayores de 18 años en México utilizaron YouTube en 2024.

YouTube ha experimentado una reinvención global y local durante 20 años. Factores clave en este proceso incluyen la profesionalización de los creadores, el crecimiento global de la música mexicana y el aumento de contenido de alta calidad. YouTube se ha convertido en una plataforma esencial para la Generación Z, con el 71 por ciento de los usuarios de entre 18 y 24 años afirmando que tiene el mayor contenido para explorar sus intereses.

Otra clave es el rápido crecimiento del consumo de YouTube en televisores conectados en los últimos años. Siendo hasta mayo de 2024, el dispositivo con mayor crecimiento. A nivel mundial, los espectadores ven diariamente más de mil millones de horas de contenido de YouTube en televisores, logrando crear una experiencia televisiva para una nueva generación.

Dónde comenzó todo

Si te preguntas cuál fue el primer video de la plataforma, la respuesta es "Me at the Zoo" y se subió un 23 de abril del año 2005, este contenido de apenas unos segundos de duración marcó un hito para la creación de contenido. A finales de los 2000 y principios de 2010, la "viralización" se volvió parte de la cultura digital gracias a YouTube.

El primer video viral mexicano fue "La caída de Edgar", subido hace 18 años, tiene más de 85 millones de visualizaciones y generó memes y frases que aún persisten. YouTube actualmente impulsa tendencias y comunidades de fans, ofreciendo contenido en varios formatos desde videos on demand, pasando por Shorts o transmisión en vivo.

Canal de información

La plataforma se ha convertido en un canal de información, se cubren eventos históricos como elecciones y los Juegos Olímpicos, con París 2024, tuvo más de 360 millones de reproducciones al día de hoy. Esto ha facilitado la evolución del consumo de entretenimiento, permitiendo a creadores y medios tradicionales ofrecer contenido personalizado y la reciente implementación de la IA sigue potenciando a los creadores para llegar a más personas.

Incluso, la plataforma tiene un interés para proteger a las infancias con YouTube Kids que además de asegurarse en tener canales educativos con lineamientos estrictos para el aprendizaje, también ofrece a los padres tranquilidad con el modo "Tú apruebas el contenido", que les permite seleccionar manualmente el contenido al que pueden acceder sus hijos.

YouTube en la cultura mexicana

YouTube presenció el auge de creadores y vlogs de figuras como Yuya, Werevertumorro y Luisito Comunica, quienes conectaron con audiencias jóvenes y redefinieron la creación de contenido, esto ha ayudado a que actualmente según un estudio de Offerwise, la plataforma sea la que cuente con mejores creadores de contenido para conocer una marca, producto o servicio.

Por otro lado, los artistas nacionales han encontrado en YouTube un escaparate ideal, YouTube ha globalizado la música mexicana, destacando artistas como Thalía, Yuridia, Ángela Aguilar, Los Ángeles Azules, Christian Nodal y Peso Pluma quienes han superado las mil millones de vistas en una de sus canciones, uniéndose así al "Billion Views Club".

La plataforma también ha sido testigo de retos virales como el Harlem Shake, el Ice Bucket Challenge y La Chona Challenge, que adaptaron tendencias globales al contexto local. Actualmente, México cuenta con más de 900 creadores con más de un millón de suscriptores, con hitos históricos como Werevertumorro alcanzando el millón en 2012 y Yuya los 10 millones en 2015. Tan sólo el año pasado más de 8 millones de horas de contenido fueron subidas por canales mexicanos.

YouTube se ha convertido en una herramienta popular en México para el aprendizaje y el entretenimiento. Creadores como Doña Ángela de "De Mi Rancho a Tu Cocina" han popularizado la cocina tradicional y abre un espacio para la gastronomía y estilos de vida rurales tradicionales tanto a los locales como en el extranjero, tan sólo más del 45 por ciento del tiempo de visualización en contenido producido por canales en México proviene de fuera de México, y el auge de los podcasts y Shorts ha impulsado el consumo de diversos contenidos.

En sus primeros 20 años, YouTube ha redefinido el entretenimiento y ha permitido a los creadores compartir sus historias con el mundo. La plataforma cuenta actualmente con más de 2 mil millones de usuarios activos al mes y su futuro parece prometedor con la llegada de nuevas tecnologías como la IA.