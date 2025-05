ENTREVISTA ¬ Zedillo fue una desgracia, ya lo juzgó la historia, afirma Pablo Gómez

En entrevista con "Los Periodistas", Pablo Gómez indicó que el retorno de Ernesto Zedillo a la escena pública ayuda a que la sociedad no se olvide de episodios como el Fobaproa, el cual convirtió deudas privadas en públicas. Esa decisión afectó a millones de familias que enfrentaron tasas de interés desproporcionadas y pérdidas económicas devastadoras.

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que el expresidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León es un personaje que ya ha sido juzgado por la historia debido a los numerosos daños y abusos que se cometieron durante su gobierno. En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Gómez celebró que Zedillo haya regresado a la escena pública, pues dijo, así la sociedad no olvidará episodios como el Fobaproa.

"Él hizo un exilio voluntario. Se fue a Estados Unidos. Alguien que fue Presidente, que prefiere no seguir viviendo en su país, sino irse a otro, sus razones tendrá. Zedillo es una persona que ya fue calificada por la historia. Toda la gente que vivió aquello ya calificó a Zedillo. No me preocupa Zedillo. Zedillo dice que no sabe cómo regresar a la situación cuando él era Presidente. Él es parte de la historia y lo importante de esta discusión sobre el Fobaproa que ha metido Zedillo es hacer un esfuerzo para que el pueblo de México no olvide, la parte del pueblo que la vivió, y los que no lo vivieron que conozcan, que sepan cómo sus ancestros fueron robados y ellos siguen pagando los intereses de la consecuencia de esa gran estafa, de ese gran fraude, uno de los grandes en la historia de México. Pues gracias señor Zedillo".

El titular de la UIF afirmó que el regreso de Zedillo, un personaje marcado por el rescate a los banqueros, mejor conocido como Fobaproa; o las matanzas de su sexenio como la de Aguas Blancas, la de El Charco o la de Acteal, ha caído muy bien a la 4T. "Nos ha caído muy bien para los de la 4T. Porque además el tipo no convoca al pueblo, no tiene convocatoria democrática, no lo hizo cuando fue Presidente, menos ahora. Entonces como no tiene a quien convocar, dice los factores reales de poder están callados, les reclama, ¿quiénes son los factores reales de poder? Pues el poder económico".

El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León encendió un nuevo debate político con sus recientes declaraciones en las revistas Letras Libres y Nexos, donde acusó al partido Morena de llevar a México hacia un “régimen tiránico”. En sus textos, Zedillo criticó las reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria federal Claudia Sheinbaum al señalar que éstas han desmantelado los contrapesos democráticos y construido lo que él describe como un “Estado policial”.

Aunado a esto, Zedillo ha compartido dos cartas contra la Presidenta de México en las cuales la llama “cómplice de la muerte de la democracia”. Además sugiere que Andrés Manuel López Obrador no se ha retirado y que por lo tanto utiliza a Claudia Sheinbaum para gobernar.

"Él no tiene mas discurso que el decir ‘la democracia’ se murió, pero no nos está diciendo cuál es la causa probable de esa muerte, no lo puede explicar. Él no puede explicar por qué perdieron, no puede, no se lo explica él mismo, menos lo va a explicar al público. No sabe. Se pasó ese tiempo histórico en un cuarto oscuro, sin saber qué pasaba en su propio país. Lo interesante de todo es que no es el único que está así", señaló Pablo Gómez.

Durante su conferencia matutina del 1 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a poner en el centro del debate nacional el controversial tema del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), al presentar un video que repasa el origen, las consecuencias y los responsables del rescate financiero aprobado en los años noventa.

Con este material audiovisual, la mandataria federal quiso recordar el peso histórico y económico del Fobaproa en la deuda pública del país, así como destacar el impacto negativo que ha tenido en muchas generaciones de mexicanos.

Durante la presentación, la Presidenta Sheinbaum Pardo expuso cómo fue el manejo del Fobaproa por parte del expresidente Ernesto Zedillo, a quien acusó de convertir deudas privadas en públicas. Señaló que esa decisión afectó a millones de familias que enfrentaron tasas de interés desproporcionadas y pérdidas económicas devastadoras.

Al respecto, Pablo Gómez detalló que a más de dos décadas de este episodio los mexicanos continuamos pagando intereses.

"¿A quién le pagamos los intereses? A los propietarios de lo bonos ¿quiénes son los propietarios de los bonos? Los bancos. La mayoría de los bancos que fueron rescatados, los que tronaron y fueron vendidos a los extranjeros, tomaron el banco como estaba y lo sostuvieron con los bonos Fobaproa. Esos bonos están ahí, son parte del activo de los bancos y parte del pasivo de México ¿Quien paga esos intereses? El presupuesto, usted y yo. Todos. De ahí se sacan 60 mil millones cada año para pagar".

Finalmente, Gómez mencionó que Ernesto Zedillo es uno de los principales exponentes de la política neoliberal, la cual fue perjudicial para el país.

"Él es el exponente coyuntural, durante sus años en la presidencia, de esa política tan dañina, que a eso le agregaron la gran estafa del Fobaproa, pues eso es todavía peor, distingue. Ademas actos represivos, violaciones a los derechos humanos y las consecuencias".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/