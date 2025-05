Entrevista ¬ Zedillo avaló con su silencio el Estado de excepción de Calderón: Lemus

En entrevista con "Los Periodistas", Rafael Lemus cuestionó los motivos por los cuáles Ernesto Zedillo no alzó la voz para criticar los abusos cometidos durante la llamada guerra contra el narco en el Gobierno del panista Felipe Calderón.

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- El expresidente Ernesto Zedillo, quien en días pasados afirmó que México se encuentra en una "estado tiránico" y encendió un nuevo debate político con sus declaraciones, guardó silencio por muchos años y avaló el Estado de excepción de Felipe Calderón Hinojosa, afirmó el escritor Rafael Lemus.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través de canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Lemus, autor del libro Breve historia de nuestro neoliberalismo: Poder y cultura en México, aseguró que Ernesto Zedillo busca venderse como un "paladín de la democracia", cuando en realidad es un personaje con un oscuro historial.

"Es triste la manera en que se presenta Zedillo, como si fuera una figura al margen, como una cabeza que está pensando a México desde el extranjero, cuando es un exfuncionario, un expresidente tan desgraciado como todos los expresidentes mexicanos. Se presenta así mismo como un paladín de la democracia cuando está ahí su récord de gobierno y uno puede ver las matanzas, las masacres, los acuerdos, las negociaciones, la corrupción. Se siente obligado a hablar en este momento cuando se calló en todos los años de la violencia y con su silencio parece haber avalado el Estado de excepción, la ruptura del Estado de derecho, eso no le pareció urge, no le pareció apremiante hablar en ese momento cuando el Gobierno de Calderón estaba desestimando toda ley".

El escritor detalló que la gran falla de Ernesto Zedillo a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum es que no hace una autocrítica y presenta su administración como democrática.

"El ensayo de Zedillo parece que fracasa completamente al hacer su recuento histórico, al pensarse así mismo incapaz de toda autocrítica y presentándose a él y a las administraciones anteriores como democráticas. No sé si este texto consiga reunir ideológicamente a ciertos grupos opositores, me cuesta trabajo pensar qué secuelas pueda tener esto en una oposición tan molida como la mexicana".

El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León encendió un nuevo debate político con sus recientes declaraciones en las revistas Letras Libres y Nexos, donde acusó al partido Morena de llevar a México hacia un “régimen tiránico”.

En sus textos, Zedillo criticó las reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria federal Claudia Sheinbaum al señalar que éstas han desmantelado los contrapesos democráticos y construido lo que él describe como un “Estado policial”.

Aunado a esto, Zedillo ha compartido dos cartas contra la Presidenta de México en las cuales la llama “cómplice de la muerte de la democracia”. Además sugiere que Andrés Manuel López Obrador no se ha retirado y que por lo tanto utiliza a Claudia Sheinbaum para gobernar.

Al respecto, Rafael Lemus mencionó que con sus críticas, Ernesto Zedillo pone a disposición de la oposición un discurso que podría utilizarse como base de cara a la contienda electoral de 2027, sin embargo, dijo, en estos momentos no existe un grupo sólido que haga frente al Gobierno.

"Me parece que Zedillo pone a disposición de algunos un discurso, una serie de criticas que podrían ser efectivas, pero no veo a las figuras de la oposición que puedan acaudillar ese agenda, es una oposición muy deslegitimada, que ya tuvo experiencia de gobierno y ya sabemos lo que son, es una oposición sin promesa".

Finalmente, Rafael Lemus recalcó que los textos de Zedillo no van mas allá de las críticas, ni ofrecen un proyecto alterno de nación al de la llamada Cuarta Transformación.

"Zedillo quiere ser crítico, pero es un texto que no tiene promesa. Zedillo está enojado porque supuestamente están destruyendo lo que él construyó, pero no hay un promesa de México futuro, no hay una contra propuesta a la 4T".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/