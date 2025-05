Elon Musk logra que "Starbase" sea reconocida como ciudad tras una votación en Texas

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS).- La votación para declarar "Starbase", la sede de la compañía SpaceX y desde donde se realizaban lanzamientos de cohetes, como ciudad fue favorable por amplia mayoría, lo que supuso una victoria para el magnate sudafricano, Elon Musk.

El resultado fue de 212 votos a favor frente a seis en contra, más del 97 por ciento de votos a favor del nuevo estatus de ciudad de "Starbase", según publicó el Departamento Electoral del Condado de Cameron.

Congratulations SpaceX and Texas Starbase is now a city.

El emplazamiento se encontraba en el estado de Texas y la mayoría de sus habitantes eran empleados o exempleados de la empresa de Musk, que ya había planteado esta idea hace unos años.

🚨 JUST IN: The people of Boca Chica, Texas have officially voted to reincorporate as STARBASE, Texas

HUGE win for American space exploration.

Congratulations @SpaceX! 🇺🇸🚀 pic.twitter.com/pJF2QxUWlM

— Nick Sortor (@nicksortor) May 4, 2025