ENTREVISTA ¬ Apertura, sí; negociar principios o retroceder, no: Luisa Alcalde

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).– Luisa Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, reconoció que dentro del partido se necesita tener apertura para “fortalecerse” con mujeres y hombres de otras fuerzas políticas, pero aseguró que esto no implica que se negocie el proyecto o los principios de esta fuerza política fundada hace una década y sobre lo cual advirtió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en una carta enviada y leída este domingo en el Consejo Nacional morenista.

“Aquí habemos miles, millones de mujeres y hombres conscientes, pensantes, críticos y lo más importante que conocen también que necesitamos tener apertura porque así nos hemos fortalecido también de mujeres y hombres que venían incluso de otras fuerzas políticas, pero bajo un elemento fundamental que en Morena no se cede, no se negocian los principios no se negocia el proyecto de país”, puntualizó Alcalde en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.