Legisladores piden reunión con congresistas de EU sobre remesas de migrantes

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, enviaron una carta a Michael Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para proponerle dialogar en persona sobre las preocupaciones que genera el proyecto de Ley que busca imponer un impuesto del cinco por ciento a las remesas enviadas por migrantes.

As Speaker of the Mexican Chamber of Deputies and Chairman of the Mexico–United States Friendship Group, together with the Majority Leader of the Mexican Chamber of Deputies, @RicardoMonrealA , we sent a letter to my counterpart in the U.S. House of Representatives,… pic.twitter.com/ckxPQHKdBj

— Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) May 15, 2025