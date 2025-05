Sandra Cuevas quería negociar silencio; no pacto con criminales, revira Alessandra

Sandra Cuevas acusó que "de unos meses a la fecha, la encargada de la Alcaldía Cuauhtémoc [Alessandra Rojo de la Vega] se alió nuevamente con el doctor Ricardo Monreal" para crear una línea discursiva de que ella "es corrupta", "extorsionadora" y "lo peor de lo peor".

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).- Alessandra Rojo de la Vega, Alcaldesa de Cuauhtémoc, respondió ayer a los señalamientos que hizo Sandra Cuevas Nieves, política y empresaria, en su contra. Rojo de la Vega denunció que su antecesora quería negociar silencio y descartó que pacte con criminales.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en "Los Periodistas", programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Cuevas Nieves afirmó que la actual Alcaldesa de Cuauhtémoc "no sólo es mentirosa, farsante, manipuladora, floja -porque se va de vacación a cada rato-, no solamente es una cretina, es también pendeja". "No sabe trabajar", sostuvo.

También acusó que "de unos meses a la fecha, la encargada de la Alcaldía Cuauhtémoc [Alessandra Rojo de la Vega] se alió nuevamente con el doctor Ricardo Monreal" para crear una línea discursiva de que ella "es corrupta", "extorsionadora" y "lo peor de lo peor".

𝐏𝐫𝐞𝐟𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐜𝐭𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬. pic.twitter.com/cmWQgCULCg — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 28, 2025