Ciudad maya de 2 mil 800 años de antigüedad es descubierta en el norte de Guatemala

La civilización maya se expandió en territorios que actualmente ocupan el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, y su existencia se remonta a por lo menos el 2000 antes de Cristo (a. C.)., tuvieron su esplendor en el período Clásico, entre los años 400-450 d. C., y su decadencia en el Posclásico (900-1200 después de cristo (d. C.).

El hallazgo de la ciudad "Los Abuelos", que tiene una extensión de unos 16 kilómetros cuadrados (km2), se realizó a unos 21 km del sitio arqueológico Uaxactún, en el departamento de Petén, y es "uno de los centros Preclásicos más importantes" de esa región, precisó el ministerio en un comunicado.

El @McdGuate ha anunciado el hallazgo de tres sitios arqueológicos en Uaxactún, Petén. Este hallazgo nos permite comprender mejor nuestra historia y la cultura maya. 🔍🇬🇹 pic.twitter.com/Y72ejZcbiv — Secretaría de Comunicación Social (@SCSPGT) May 30, 2025

La ciudad data del Preclásico Medio (800-500 a. C.) y "se ha revelado como uno de los centros ceremoniales más antiguos e importantes" de ese periodo de la civilización maya en la zona selvática de Petén, explicó el texto.

"El sitio presenta una planificación arquitectónica notable" con siete complejos de pirámides, observatorios astronómicos y doce monumentos de piedra, añadió.

Figuras de una pareja ancestral

La ciudad fue bautizada como "Los Abuelos" por el hallazgo en el lugar de dos esculturas antropomorfas -de forma o apariencia humana- que "representan a una pareja ancestral", datadas entre 500 y 300 a. C. y "podrían estar vinculadas a antiguas prácticas rituales de culto a los ancestros", explicó.

El descubrimiento lo realizaron arqueólogos guatemaltecos y eslovacos respaldados por la Universidad Comenius de Bratislava (Eslovaquia), al ampliar en 2009 a unos dos mil 200 km² la zona de investigación en áreas poco exploradas del parque Uaxactún.

El director del Proyecto Arqueológico Regional Uaxactún (PARU), el eslovaco Milan Kovác, dijo en rueda de prensa en el Palacio Nacional que las "excavaciones preliminares" iniciaron en 2023 y este año se hicieron a "mayor escala" para "entender su cronología y también la importancia política y ritual" del sitio en la región.

Un equipo binacional de arqueólogos ha realizado extraordinarios descubrimientos en antiguas ciudades mayas que datan del período Preclásico. ¡Lee todo sobre esta emocionante noticia en esta nota!https://t.co/10s75MKebl — Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala (@McdGuate) May 31, 2025