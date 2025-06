BITS | The Division 2: Battle for Brooklyn, tarde pero seguro

En este videojuego hay que enfrentar a una de las facciones enemigas más emblemáticas de The Division, los llamados “The Cleaners”.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- Han pasado 5 años desde la última vez que tuvimos un contenido adicional para The Divison 2, siendo el DLC “Warlords of New York” el último que vimos, en el ya lejano 2020, un contenido que le daba un nuevo brillo lleno de vida al título que tuvo un lanzamiento más que complicado en 2019, un título que, a diferencia de sus antecesor nos llevaba a Washington D.C. y que parecía, no haber guardado nada de experiencia de la primera entrega, con misiones repetitivas, muy pocas actividades para hacer en el end game del juego y que llevó a muchos jugadores a dejar de jugar el título.

Parecía que Nueva York, tenía algo mágico y es que, el primer título se desarrolla en esta ciudad y había sido pedido por los fans durante mucho tiempo, aunque no sabíamos que ese primer acercamiento a la ciudad nos iba a costar 5 años de espera para seguir disfrutando de la "gran manzana".

Una nueva misión

The Division 2: Battle for Brooklyn nos lleva de regreso a Nueva York, pero no sólo eso, nos lleva a las zonas que conocimos en la primera entrega. "Estás tan hermosa como el día que te fuiste", una frase de Cómo Entrenar a tu Dragón fue lo primero que me vino a la cabeza para describir la sensación que fue regresar a las zonas que tanta felicidad nos dieron.

Esta nueva misión nos lleva a enfrentar a una de las facciones enemigas más emblemáticas de The Division: “The Cleaners”, quienes buscan atacar esta zona que ya se encontraba en paz, con una nueva arma que conoceremos como la “llama púrpura”, que no sólo es fuego que quema todo a su paso, sino también causa corrosión.

En esta nueva entrega iremos a los vecindarios de Brooklyn Heights y de Dumbo, a lo largo de diferentes misiones principales que tienen una duración aproximada de 10-15 horas. La realidad es que la historia es un contenido corto, pero cumple su propósito por un precio aproximado de 15 dólares, además, claro, tenemos misiones secundarias, algunos desafíos exclusivos de puntos de control en Brooklyn y mucho contenido en cuanto a armas, armamento y una nueva habilidad, “smart cover”, la cual es una habilidad que había estado en la primera entrega y hace su triunfal regreso para este nuevo contenido, básicamente te otorga un poco de escudo extra mientras estés dentro del radio de cobertura.

Por si fuera, poco, también tenemos el lanzamiento de una nueva temporada dentro del juego, que es gratuita para todos, llamada “Crossroads”, la cual ofrece nuevo desafíos y recompensas, desbloquear nuevas armas y armadura través de las recompensas gratis o de paga, boost de experiencia y más.

Un juego que llega tarde

La realidad es que en el trabajo detrás de este contenido -desde la recreación de Brooklyn y las zonas que ya conocíamos- vemos mucho amor que se ha puesto.

Este DLC tal vez haya llegado a los jugadores muy tarde, eso es una realidad, sin embargo, ofrece el contenido que queríamos tener desde que se lanzó el juego y no sabíamos si llegaría o no, sigue el gran trabajo que se hizo con el DLC pasado, “Warlords of New York” y muy seguramente sirve como una despedida al título.

The Division 2: Battle for Brooklyn llega tarde, sí y no hay que pensar en lo que pudo ser, sino en lo que puede representar para el futuro de la franquicia, sabemos que el estudio lo considera una prioridad a futuro, entonces, tal vez, algún día veamos The Division 3.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez/