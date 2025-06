Tribunal de apelaciones avala uso de la Guardia Nacional en protestas de Los Ángeles

MADRID, 13 jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente Donald Trump ha celebrado este viernes la decisión de la Corte de Apelación de Estado Unidos para hacer uso de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles, según ha informado en su red social Truth Social.

De acuerdo con el dictamen, un Tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha dado la razón a la Administración de Trump para hacer frente a los disturbios y protestas contra su política migratoria a pesar de que la situación ha suscitado críticas y dudas sobre las competencias a nivel federal y estatal en este tipo de casos.

Después de que el Juez de Distrito Charles Breyer retrasara el dictamen sobre el despliegue para atender a los argumentos de la Administración federal y el Gobernador de California, Gavin Newsom, la corte dio finalmente la razón a las autoridades locales y ordenó a Trump devolver el control sobre la Guardia Nacional. Sin embargo, falló que aún era prematuro tomar medidas similares en relación con el despliegue de marines que ya se encontraban en la zona.

Donald J. Trump Truth Social 06.13.25 06:12 AM EST

The Appeals Court ruled last night that I can use the National Guard to keep our cities, in this case Los Angeles, safe. If I didn’t send the Military into Los Angeles, that city would be burning to the ground right now. We…

