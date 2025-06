"Si México disparara cohetes contra EU, los decapitaríamos en 4 segundos": Eric Trump

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- Eric Trump, hijo del Presidente Donald Trump y vicepresidente ejecutivo de la organización que lleva su apellido, afirmó el lunes que si México lanzara cohetes contra Estados Unidos (EU), la respuesta sería fulminante, esto al hacer una comparación con el reciente conflicto que se vive en Medio Oriente.

La declaración fue hecha durante una entrevista con Fox News, en la que justificó la ofensiva israelí sobre Irán como parte de una doctrina de defensa que, aseguró, su padre también aplicaría.

Eric Trump: "If Mexico -- let's just say that's the scenario -- fired rockets at the United States, I think they'd be decapitated in about four seconds flat." pic.twitter.com/oa7Qzo9voU

— Aaron Rupar (@atrupar) June 17, 2025