“¡Abandonen Teherán!”, dice el Presidente de EU. Regresa a Washington de emergencia

El Grupo de los Siete, que tendrá a México como invitado especial, se lleva a cabo en Canadá, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum tendría su primer cara a cara con Trump, quien dejará la cumbre luego de la cena de esta noche debido a la crisis en Medio Oriente.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– La cumbre del G7 que reúne a las siete potencias principales del mundo se reúne esta semana en Kananaskis, Canadá, en un momento de turbulencias internacionales: las agresiones en Medio Oriente entre Israel e Irán, que han obligado a Donald Trump a dejar la cumbre. La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo arribó esta tarde noche a Calgary, Canadá, en donde tenía previsto reunirse con el mandatario estadounidense y también con el Primer Ministro canadiense, Mark Carney.

Desde el inicio de la jornada se esperaba un encuentro tenso, en medio de los bombardeos entre los israelíes, que iniciaron con la agresión, e Irán, que ha respondido con su propia ofensiva; la recepción de Volodímir Zelenski, el presidente ucraniano, luego de tres años de la invasión rusa; y, sobre todo, el conflicto arancelario desatado por Trump, que sigue dejando estragos en la relación entre los países aliados de Occidente.

No obstante, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, anunció que Donald Trump, dejará la Cumbre del G7: "El Presidente Trump tuvo un día excelente en el G7, e incluso firmó un importante acuerdo comercial con el Reino Unido y el primer ministro Keir Starmer. Se logró mucho, pero debido a la situación en Oriente Medio, el presidente Trump se marchará esta noche después de cenar con los jefes de Estado".

President Trump had a great day at the G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and Prime Minister Keir Starmer. Much was accomplished, but because of what’s going on in the Middle East, President Trump will be leaving tonight after dinner with Heads of State. — Karoline Leavitt (@PressSec) June 16, 2025

Trump urge a evacuar Teherán

El anuncio del abrupto abandono de la cumbre por parte de Trump se dio posterior a una advertencia que emitió este lunes, dirigida a los habitantes de Teherán, instándolos a evacuar la ciudad de manera inmediata debido a la escalada del conflicto entre Israel e Irán. La declaración, publicada a través de su plataforma Truth Social, ha generado conmoción global y un clima de incertidumbre en la capital iraní.

“¡Todos deben evacuar Teherán inmediatamente!”, expresó Trump en el mensaje donde también lamentó el “desperdicio de vidas” en medio de las crecientes tensiones. Según reportes, la advertencia se produce tras los recientes ataques aéreos israelíes contra objetivos militares y nucleares iraníes, que han desencadenado una respuesta militar de Irán, incluyendo el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel.

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la Administración de Trump, había confirmado previamente la evacuación de personal diplomático no esencial de su embajada en Bagdad, así como la salida voluntaria de familiares de militares en varios puntos de Medio Oriente, ante el temor de represalias iraníes.

Estas medidas se tomaron después de que Israel lanzara una ofensiva militar el pasado viernes, descrita por el Primer Ministro Benjamín Netanyahu como un ataque “preventivo” contra el programa nuclear iraní, que incluyó la destrucción de instalaciones clave y la muerte de altos mandos militares iraníes.

Trump, quien ha insistido en que Irán no debe poseer armas nucleares, expresó en su mensaje que aún hay tiempo para evitar una “masacre” si Teherán acepta negociar un acuerdo nuclear. Sin embargo, su advertencia de evacuación ha sido interpretada por analistas como una señal de que la Casa Blanca anticipa una posible escalada militar de mayor magnitud.

Donald J. Trump Truth Social 06.16.25 06:30 PM EST

Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 16, 2025

En Teherán, el Gobierno iraní ha respondido manteniendo abiertas las estaciones de metro y mezquitas las 24 horas para que la población pueda refugiarse, mientras el Ministro de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que los ataques iraníes son en “defensa propia” y cesarán si Israel detiene sus bombardeos. Por su parte, las autoridades iraníes han advertido sobre posibles represalias contra bases estadounidenses en la región si el conflicto se intensifica.

La advertencia de Trump, difundida ampliamente en plataformas como X, ha generado un intenso debate. Algunos usuarios y medios han cuestionado si esta declaración busca presionar a Irán para retomar las negociaciones nucleares, mientras otros la ven como un indicio de un inminente ataque de mayor escala.

Por ahora, la situación en Teherán permanece tensa, con reportes de explosiones y defensas antiaéreas activadas en la capital. La comunidad internacional observa con atención los próximos movimientos de Estados Unidos, Israel e Irán, mientras el mundo contiene el aliento ante la posibilidad de un conflicto regional de proporciones devastadoras.

Sheinbaum llega como invitada a cumbre del G7

Por su parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, viajó a Canadá este lunes, acompañada por el Canciller Juan Ramón de la Fuente; el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch; el de Hacienda, Edgar Amador Zamora; el Jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco; el Embajador en Canadá, Carlos Joaquín; el Embajador en EU, Esteban Moctezuma; la Representante ante el Banco Mundial, Diana Alarcón; y el Jefe de la Ayudantía, Juan José Ramírez.

Agradecemos a las autoridades y representantes de Calgary, Alberta, y de la nación originaria Tsuut'ina, así como a las y los paisanos por el grato recibimiento en Canadá. pic.twitter.com/688ZlIppPA — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 16, 2025

La mandataria se reunirá el martes con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, otra de las invitadas al G7, así como con el líder del Consejo Europeo, António Costa; con Narendra Modi, Primer ministro de India; y luego asistirá a la plenaria de la cumbre.

Por la tarde del martes, se esperaba la reunión más importante para Sheinbaum: un encuentro bilateral, la primera desde que asumió el poder, con Trump. Sin embargo, la cita ya no tendrá lugar.

Salimos de la Ciudad de México a la Cumbre de Líderes del G7 en Canadá. pic.twitter.com/5HVbGeXsU5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 16, 2025

El cara a cara entre Sheinbaum y Trump en el G7 iba a ser el primero entre ambos, justo en uno de los momentos más delicados de la relación México-EU: luego del arranque de deportaciones masivas antimigrantes por parte de Trump, que ha amenazado con realizar más de este tipo en distintas "ciudades santuario" estadounidenses; y también en medio de las negociaciones para evitar que México esté incluido en el aumento de los aranceles al acero anunciados hace unas semanas por el Gobierno de aquel país.

Sheinbaum había dicho el fin de semana que ahí defendería "dignamente a las y los mexicanos, de aquí y del otro lado de la frontera".

"Vamos siempre como somos los mexicanos, porque así somos nosotros, firmes con nuestra convicción, pero también siempre con diálogo, buscando siempre acuerdos para el bienestar de nuestras naciones y de nuestros pueblos. A defender a las mexicanas y a los mexicanos, y siempre a decir que cuando estamos juntos pues somos más fuertes cuando nos respetamos entre nosotros somos más fuertes y eso es lo que vamos a ir a defender", expresó en un evento oficial en Tlaxcala.

Pero el domingo por la noche, luego de que el sábado se realizara una manifestación masiva en cientos de ciudades estadounidenses contra las políticas autoritarias y antimigrantes, y de que opacara su cumpleaños y el desfile militar que organizó en la capital, Trump ordenó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que "logren la mayor deportación masiva de la historia".

"Por la presente se ordena a los agentes del ICE (...) que hagan todo lo que esté en su mano para alcanzar el importantísimo objetivo de llevar a cabo el mayor programa de deportación masiva de la historia", ha afirmado en una publicación en Truth Social.

El mandatario estadounidense ha denunciado las supuestas "delincuencia, los conflictos y el caos que provocan los inmigrantes ilegales", por lo que ha ordenado "a toda (su) Administración que dedique todos los recursos posibles a este esfuerzo y revierta la marea de migración destructiva que ha convertido pueblos que antes eran idílicos en escenarios de distopía del tercer mundo".

De esta manera, el dirigente norteamericano ha insistido en que su Administración seguirá poniendo el foco "en la remigración de los extranjeros a los lugares de donde vinieron y en impedir la admisión de cualquier persona que socave la tranquilidad interna de Estados Unidos".

En 2024, fueron 64 mil millones de dólares enviados desde EU a México. "Planteamos nosotros que no era justo", dijo Sheinbaum la semana pasada sobre este tema. "Primero, que violaba un convenio que ya se había establecido con México de no cobrar doble impuesto en 1992. Y segundo, que era algo injusto para los mexicanos allá y para los mexicanos acá. Repito, es una propuesta que no sólo era para México, sino para todo el mundo", insistió la Jefa del Poder Ejecutivo.

Esta reunión en el marco del G7 iba a ser una oportunidad única de Sheinbaum para exponer todos los temas e intentar convencer a Trump de dar marcha atrás en algunos casos, o al menos de moderarse.

Hasta ahora, Trump ha elogiado a Sheinbaum. "He estado hablando con la Presidenta de México, una mujer muy maravillosa en realidad", dijo en febrero. También la ha felicitado por su campaña contra el consumo de drogas, que ha intentado repetir en su país. Pero el cara a cara será otra cosa, totalmente diferente.

Sheinbaum aún se reunirá con el Canciller de Alemania, Friedrich Merz, y cerrará su participación con una reunión crucial: con Carney, su anfitrión, para discutir sobre las relaciones entre ambos países y con respecto a su vecino en común, Estados Unidos.

El anfitrión Canadá ha propuesto como prioridades la "paz y seguridad internacional" ante los conflictos que emergen en el mundo, pero también una "respuesta conjunta ante incendios forestales", que se han intensificado de Alberta a Australia, pasando por California y otras partes del mundo, debido al cambio climático.

Además de cooperación entre los aliados, los canadienses también proponen discutir el tema de las "cadenas de suministro de minerales críticos" y "fomentar el desarrollo tecnológico", incluida la Inteligencia Artificial (IA).

Pero, sin duda, uno de los temas principales será el conflicto ente Israel e Irán, así como el de Ucrania-Rusia. Este lunes, la Reuters aseguró que los líderes del G7 "tienen un borrador de declaración conjunta que pide la desescalada del conflicto entre Israel e Irán", según dos fuentes y un borrador visto por los reporteros de la agencia.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, no ha firmado el borrador, según las fuentes de Reuters. Sin la firma de EU, el borrador sería anecdótico.

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez/ Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.