Trump alardea en soledad ante su Ejército, mientras miles en EU se abrazan contra él

En el día del cumpleaños del Presidente Trump, un desfile militar se realizó por las calles de la capital mientras en los 50 estados de la Unión cientos de miles marcharon contra las redadas masivas dirigidas a migrantes, los abusos de las agencias como ICE y del despliegue militar en Los Ángeles para contrarrestar la defensa de la comunidad estadounidense de sus integrantes.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– Fue un día de contrapuntos en Estados Unidos. Por un lado, cientos de miles marcharon de forma abrumadoramente pacífica en más de mil 500 ciudades del país en contra de las políticas antimigrantes y del autoritarismo del Presidente Donald Trump. Por la otra, el mandatario encabezó un desfile militar, inédito en la historia reciente, en el que la asistencia quedó corta, sobre todo comparado con la convocatoria de sus opositores.

La tensión en EU ante las redadas masivas de la actual administración ha provocado la reacción de las diversas comunidades de latinos en aquel país, respaldadas por la solidaridad de quienes ven la actuación de Trump como un paso decisivo hacia el autoritarismo.

Este sábado, a lo largo de cientos de ciudades, incluida Los Ángeles, el epicentro de las protestas, se llevó a cabo una marcha masiva bajo el lema "Sin Reyes" (#NoKingsDay). De forma paralela, en la capital del país, se realizó el desfile militar, en el mismo día del festejo de cumpleaños del mandatario, y con el pretexto del 250 aniversario del Ejército estadounidense.

Here's the crowd I'm in. To the East it's more crowded, but it's not exactly wall to wall there either You'll notice this isn't a super ultra gothic dark MAGA crowd. Hasn't been all day pic.twitter.com/svgC65DTsH — Laura Jedeed (@LauraJedeed) June 14, 2025

Esta es la crónica de una jornada en la que Trump se festejó –prácticamente en soledad– con el Ejército más poderoso del planeta, mientras que en las calles de EU cientos de miles de ciudadanos –cada día más hartos de los abusos contra los derechos humanos– se hermanaron en la primera gran protesta nacional contra las políticas de una alocada gestión que apenas si cumplirá cinco meses.

El desfile cerró cerca de las 18:30 horas (tiempo del centro de México), cuando Trump dio un breve discurso de poco más de 10 minutos tras un desangelado desfile militar, sin tocar otro tema que el de las fuerzas armadas estadounidenses. "Los demás países celebran sus victorias, era hora de que nosotros también lo hiciéramos", dijo.

"Cada vez, nuestros enemigos han aprendido que si nos amenazan, nuestros soldados irán por ellos, su caída será definitiva, final y total, completa. (…) Somos libres. Somos el país más hermoso del mundo", añadió.

Mientras Trump ofrecía su discurso en la capital, seguía adelante el repliegue de las autoridades en el centro de Los Ángeles, el único punto donde la tensión escaló unas horas antes del toque de queda decretado en la urbe californiana. Los manifestantes, que avanzaron a lo largo de todo el día de forma pacífica, fueron desalojados de las principales calles de la urbe. La policía, montada a caballo, los replegó con fuerza.

Se reporta el uso de gas pimienta. Los ciudadanos han recibido una alerta en sus celulares para evitar el área del centro. "Se declaró reunión ilegal", alertaron.

Emergency alert issued - “LAPD: Avoid the area of Los Angeles St./ Temple St. Unlawful assembly declared” pic.twitter.com/Wx3kizbJkL — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) June 15, 2025

Protestors run away from LAPD on horseback towards a line of police officers kettling them in pic.twitter.com/4cZz4Da8mn — Sergio Olmos (@MrOlmos) June 15, 2025

De acuerdo con el LA Times, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) emitió una orden de dispersión alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, (17:oo horas tiempo del centro de México), indicando que algunos manifestantes estaban "lanzando piedras, ladrillos, botellas y otros objetos", pero pocos entre la multitud parecieron percatarse de la orden.

En cuestión de minutos, la policía despejó la zona y alejó a la gente de las tropas.

"Mientras los manifestantes siguen marchando por partes del centro de Los Ángeles, en otras zonas es un día normal. El Grand Central Market, un popular mercado de comidas del centro, estaba repleto de clientes, incluyendo a quienes habían protestado antes", reportó el Times.

Por su parte, el contraste entre las manifestaciones contra Trump y el desfile fue claro desde el principio. "Este fue un desfile y una multitud bastante apáticos y desanimados", reportó el NY Times. "Por lo que pude ver, la gente que vestía parafernalia de Trump era mucho mayor que la que llevaba gorras y camisetas del ejército. No había altavoces a lo largo del recorrido del desfile, así que los espectadores no podían oír lo que transmitían los locutores más cerca de la tribuna", explicó el diario.

Every image I'm seeing of Trump's parade is fucking depressing. Look how weak he's making our military look 👇 pic.twitter.com/crdLK0f2FH — Mike Nellis (@MikeNellis) June 14, 2025

Thousands of U.S. Army personnel marching in America250’s military parade ~ while serious questions lie ahead about the current Commander-in-chief’s use of American forces abroad & at home. pic.twitter.com/VlvkMn5t2J — Vaughn Hillyard (@VaughnHillyard) June 14, 2025

Police are surrounded! Los Angeles erupts in chaos as protesters have a face off with police shooting pepper balls. 👀👇🏼pic.twitter.com/QvVqvr7FUh — Crystal Michelle (@nothnbetter2do) June 14, 2025

El diario LA Times detalló desde California que, cerca de 4 horas antes del toque de queda, "cientos de manifestantes se enfrentaron a decenas de marines que custodiaban el Edificio Federal en el centro de Los Ángeles el sábado, tras una marcha mayoritariamente pacífica contra las políticas del presidente Trump".

"La multitud coreó ‘¡Vergüenza!’, ‘¡Váyanse de Los Ángeles!’ y ‘¡No los queremos!’ contra el grupo, que también incluía tropas de la Guardia Nacional", añade.

El desfile, por su parte, se adelantó debido al clima. Se esperaban lluvias en la Costa Este y la capital estuvo cubierta por un cielo gris. En las manifestaciones contra Trump en Nueva York, por ejemplo, sufrieron de un poco de lluvia, que no detuvo las protestas.

El desfile militar, pues, arrancó a las 16:00 horas (tiempo de la capital mexicana) encabezado por Donald Trump en la Washington D.C., la capital estadounidense. A Trump lo acompañaron en el podio por la Primera Dama, Melania Trump, y el Secretario de la Defensa, Pete Hegseth, así como el Secretario de Estado, Marco Rubio. Se reportó desde el inicio una baja asistencia del público.

President Trump Participates in the 250th Anniversary of the U.S. Army Grand Military Parade 📱Text "POTUS" to 45470 for Updates from the Trump White House https://t.co/kXBxoeTbV5 — The White House (@WhiteHouse) June 14, 2025

LMAO. This your king? More people showed up in Idaho to protest Trump than showed up to celebrate him in D.C. His “birthday parade” crowd couldn’t fill a food court. Don’t let him gaslight you; share this footage before they pretend it never happened. pic.twitter.com/ALDyEB7cMj — Brian Allen (@allenanalysis) June 14, 2025

Unos minutos antes, la manifestación en San Francisco –una de las más masivas del día junto con San Diego, NYC y Chicago– finalizó y las decenas de miles de personas se dispersaron de forma pacífica.

En Ohio, uno de los puntos neurálgicos de las redadas masivas, un seguidor trumpista intentó confrontar a la marcha que se llevaba a cabo en la ciudad de Springfield, pero fue detenido por las autoridades. Los manifestaciones aplaudieron su arresto.

If you’re gonna be part of a protest in Texas then go do it in full Texas style 🔥 pic.twitter.com/BPRlEyjwiG — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 14, 2025

En Texas, las autoridades informaron que una persona fue detenida en relación con una "amenaza creíble" contra legisladores estatales que asistían a una protesta en Austin. El agente detalló que la persona "fue arrestada en las afueras de la ciudad". El Capitolio de Texas ya reabrió sus puertas, un par de horas después de cerrar por la amenza, mientras las protestas por el día de "No Reyes" avanzó sin novedades en las adyacencias.

Crowd is continuing to build in front of the Texas State Capitol for the #NoKingsDay protest in Austin. For @statesman pic.twitter.com/G8HDYrwWQd — Sara Diggins🦇 (@sara_diggins) June 14, 2025

La inmensa mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas. Hubo ligeros conatos de enfrentamientos que fueron rápidamente calmados en Nueva York, en Carolina del Norte y en California, todos sin llegar a mayores.

Thousands have come out bright and early to the ‘No Kings’ protest in San Diego. People here are speaking out against ICE and the deployment of the military in LA. ⁦@10News⁩ #NoKings pic.twitter.com/6HvAwqLjAO — Austin Grabish (@AustinGrabish) June 14, 2025

Desde México, en un evento en el estado de Tlaxcala, la Presidenta Claudia Sheinbaum habló de su inminente reunión con los presidentes de EU y de Canadá en el marco del G-7, al que fue invitado México, y que arrancará el 16 de junio en Kananaskis.

"Vamos a una reunión a la que fuimos invitados, el G-7 de los países desarrollados, nos invitaron a países que no formamos parte, como Brasil, India, nosotros, y ahí vamos a tener una reunión con el Presidente Trump. Que sepan ustedes que ahí vamos a defender dignamente a los mexicanos: de aquí y del otro lado de la frontera", dijo en un mitin Sheinbaum.

"Vamos siempre, como somos los mexicanos, firmes, con convicción pero siempre con diálogo, buscando siempre acuerdos para el bienestar de nuestras naciones y nuestros pueblos. A defender a mexicanas y mexicanos y siempre a decir que cuando estamos juntos somos más fuertes. Cuando nos respetamos, somos más fuertes. Vamos a ir a defender, siempre con la frente en alto, con gallardía, porque representamos a un pueblo generoso, valiente, trabajador, aquí en nuestro país y del otro lado de la frontera", subrayó.

En Nueva York, la lluvia no dispersó a los manifestantes, que avanzaron por la Quinta Avenida. Encabezó la marcha la famosa actriz Susan Sarandon, una de las más vocales en las últimas décadas contra el autoritarismo estadounidense, incluido ahora el de Donald Trump.

La marcha en Dallas, Texas, también culminó temprano y sin enfrentamientos. Cientos marcharon en aquella ciudad.

Rain or shine — thousands pack the streets of NYC to say “Donald Trump has got to go!”#nokings pic.twitter.com/4FGVJPy5J0 — Our Revolution (@OurRevolution) June 14, 2025

En Denver, Colorado, Leslie Rogers reclamó la bandera estadounidense, tan usada por la extrema derecha en los últimos años. "Estamos tomando de regreso la bandera, nosotros también somos estadounidenses", le dijo al Times. Para diferenciarse de los trumpistas, llevaba su bandera de arriba a abajo, en señal de protesta por las decisiones de la actual administración.

Ciudades de la Costa Oeste, como San Francisco, en California, también reportaron la llegada de docenas de miles de manifestantes. San Diego tuvo una afluencia parecida.

Wow, SF #NoKings rally is huge! Lots of American flag. Good age spread too — some of the earlier protests looked largely senior. pic.twitter.com/I81gEG33jy — Liz Highleyman (@LizHighleyman) June 14, 2025

En el Medio Oeste, Chicago también reportó una marcha masiva en contra del autoritarismo de Donald Trump. Boston, en la Costa Este, tuvo una gran participación.

The permitted No Kings Protest happening at NYC is massive. My best estimate is that tens of thousands of people are in the streets marching downtown from Bryant Park pic.twitter.com/LCm8NrFjGy — Spyder Monkey (@SpyderMonkey0_0) June 14, 2025

Chicago is fired up! Tens of thousands of protesters have gathered for the #NoKings day protests. pic.twitter.com/vcYiIMy9Dc — Ron Smith (@Ronxyz00) June 14, 2025

En la marcha de Filadelfia, Martin Luther King III, el hijo del histórico líder afroamericano que luchó por los derechos civiles, dijo en un mitin: "No dejaremos que la democracia muera bajo nuestra vigilancia".

Los convocantes subrayaron la importancia de mantener las marchas de este sábado "sin violencia" y "sin provocaciones" para evitar conflictos con las agencias desplegadas por los gobiernos federales y locales.

El diario El País reportó que la manifestación en la capital estadounidense, pequeña para evitar confrontaciones con el desfile militar de más tarde, llegó "lo más cerca que puede de la Casa Blanca". En Washington D.C., el dispositivo de seguridad contempló incluso el despliegue de uniformados de las fuerzas armadas.

AGAINST FASCISM at White House. With kids and hundreds of people.#NoKings Washington DC pic.twitter.com/duqvnV7Gq9 — Lacy MacAuley (@lacymacauley) June 14, 2025

El "No Reyes" llegó incluso a Minnesota, que reportómovilización en el Capitolio estatal de St. Paul con cientos de participantes a pesar de que el Gobernador Tim Walz instó al público a no asistir después de que la congresista de la entidad, Melissa Hortman, y su esposo murieran tras ser atacados a tiros; y el Senador John Hoffman y su esposa resultaran heridos presuntamente por el mismo tirador. El sospechoso sigue prófugo.

Walz tenía previsto hablar en la marcha, pero ya no lo hizo. El Times informó que "una gran multitud se reunió frente al Capitolio en St. Paul para la protesta previamente planeada contra la administración Trump, que los organizadores cancelaron. Muchos portaban banderas estadounidenses y algunos carteles con la leyenda ‘No a los reyes’".

I’m on the steps of my State Capitol in St. Paul, Minnesota.#NoKingsProtest pic.twitter.com/z05x0dKHYi — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) June 14, 2025

Por su parte, en San Diego, una de las ciudades con más actividad trasfronteriza entre EU y México, también marcharon miles de personas. Algunos de los participantes han pedido a los migrantes que no marchen, para evitar su captura, y que permitan que los ciudadanos estadounidenses, incluidos hijos de personas que llegaron al país buscando un futuro mejor, hagan lo propio en su nombre.

Este 14 de junio, Día de la Bandera, el Presidente Trump quería "tanques en las calles y una exhibición televisiva de dominio para su cumpleaños. Un espectáculo que pretende simular fuerza. Pero el verdadero poder no se exhibe en Washington. Se alza en todas partes", asegurçó la organización del día "contra el Rey".

"‘Sin Reyes’ es un día nacional de desafío. Desde las manzanas de las ciudades hasta los pueblos pequeños, desde las escalinatas de los juzgados hasta los parques comunitarios, tomamos medidas para rechazar el autoritarismo y mostrarle al mundo cómo es realmente la democracia", dice la organización.

"No nos reunimos para alimentar su ego. Estamos construyendo un movimiento que lo deja atrás. La bandera no le pertenece al Presidente Trump. Nos pertenece a nosotros. No estamos viendo cómo sucede la historia. La estamos creando. El 14 de junio, nos presentaremos donde él no esté: para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes", destacaron.