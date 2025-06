FOTOS y VIDEOS ¬ De Los Ángeles a NY y de Chicago a Dallas, el rechazo a Trump crece

La marcha de "No reyes" o "No Kings" fue convocada en más de mil 500 ciudades, para contrarrestar las políticas autoritarias de la administración de Trump, quien en los últimos días militarizó las calles de Los Ángeles ante las protestas y disturbios que provocaron sus políticas de detenciones masivas de migrantes.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– A lo largo y ancho del continente, de costa a costa y de frontera a frontera, cientos de ciudades, las más grandes e incluso muchas de mayoría trumpista abrumadora, vieron como cientos de miles de personas marcharon en Estados Unidos, de forma pacífica, casi festiva, en contra de las políticas del Presidente Donald Trump, que en los últimos días ha apretado con sus detenciones masivas de migrantes. En el día de su cumpleaños, también se lleva a cabo un desfile miliar inédito en la capital del país.

Wow. At the #NoKings protest in Oak Park, IL. I was expecting maybe 700 people. There’s probably 4,000. They’re marching all up and down Lake street. pic.twitter.com/EMYprt591t — Dan Lamoureux (@DanLamoureux76) June 14, 2025

A massive crowd — likely more than 7,000 strong — showed up in Salt Lake City for the No Kings protest to say loud and clear: No kings. No dictators. Just democracy. #utpol #NoKingsDay #NoKingsProtest pic.twitter.com/K4FO8Y4S3K — Caroline Gleich (@carolinegleich) June 14, 2025

If you’re gonna be part of a protest in Texas then go do it in full Texas style 🔥 pic.twitter.com/BPRlEyjwiG — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 14, 2025

La marcha de "No reyes" o "No Kings" fue convocada en más de mil 500 ciudades, para contrarrestar las políticas autoritarias de la administración de Trump, quien en los últimos días militarizó las calles de Los Ángeles ante las protestas y disturbios que provocaron sus políticas de detenciones masivas de migrantes –en sitios de trabajo, en graduaciones de escuelas, de forma indiscriminada– y la respuesta de las comunidades de defender a los suyos.

Despite warnings from the law enforcement not to attend today’s No Kings rally after this mornings shooting of Minnesota lawmakers with the killer on the lose, the No Kings Rally is happening at the Minnesota State Capitol in St. Paul. pic.twitter.com/fXD695g1zJ — daviss (@daviss) June 14, 2025

En las marchas del sábado no se reportaron enfrentamientos y mucho menos disturbios. Ondearon las banderas estadounidenses –muchas colocadas boca arriba en protesta– y menos mexicanas, pero aún así, sobre todo en California y Texas, varios portaron ambas.

New York says #NoKings (taken from the terrace of #theskyapartment - the march is headed downtown to Madison Square Park, but Fifth Avenue is so jam-packed it's moving at a snail's pace) pic.twitter.com/aHDs2uyiuY — cindygallop.eth (@cindygallop) June 14, 2025

Holy shit! This is the No Kings protest in deep red Idaho. 😳👇 pic.twitter.com/YvQM3ARzEw — Bill Madden (@maddenifico) June 14, 2025

Las protestas fueron masivas en Los Ángeles, San Diego y San Francisco, todas ciudades californianas, con cientos de miles caminando por las calles, bailando y celebrando la diversidad estadounidense frente a la amenaza del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En Nueva York, en Chicago y en Seattle, grandes urbes, la convocatoria también fue masiva.

Pero en ciudades más pequeñas, o en aquellas donde hay una abrumadora mayoría trumpista y republicana, también hubo manifestaciones importantes. De Boise, Idaho, bastión del Presidente Trump, cientos marcharon para defender a los migrantes, que suelen llegar a trabajar en las fábricas y granjas locales.

National protest organizers told people not to protest in DC because “Trump might declare martial law,” says one organizer. These people said “fuck that.” And they’re marching to the White House. pic.twitter.com/jMSzaMcTly — Stephanie Mencimer (@smencimer) June 14, 2025

Some of my favorite signs I haven’t posted yet. The no kings one was made with AI. Incredible. It turned it great!#NoKingsProtest #NoKings #arizona #phoenix pic.twitter.com/KbBCMd8tXb — Alejandro Rojas (@liberal_latino) June 14, 2025

En el sur profundo, de Tennessee a Alabama, pasando por Georgia, cientos y a veces miles más también se sumaron a las protestas. En ciudades liberales pero de poca tradición de resistencia, como New Heaven, también hubo una urgencia por salir a las calles.

HAPPENING NOW: A HUGE line of protesters march through the streets of Seattle, Washington for a “No Kings Day” protest against Donald Trump (Video: @fox13seattle) pic.twitter.com/W4HM5M7gBs — Marco Foster (@MarcoFoster_) June 14, 2025

Todas las regiones del país mostraron interés en la marcha contra las políticas extremas del republicano. Lo hicieron en Denver, Colorado, y en Salt Lake City, estado de Utah, la capital mundial de los mormones. Lo hicieron en la zona de las planicies, en Kansas; y también en el Medio Oeste: Ohio, Illinois, e incluso Minnesota, a pesar de la agresión contra congresistas que dejó dos muertos y al menos dos heridos.

#sacramento understood the assignment. Some of my favorite signs from today’s #nokings protest at the Capitol! pic.twitter.com/d6vGGjfoCN — Jenn (@JennMo99) June 14, 2025

I'm floored. This is ONE stretch of ONE side of the street in deep red, small town Knoxville, TN today. This is a city that Trump won in 2024 by 20+ points. The scope of these protests are massive—American from both sides of the aisle are pissed. There will be no kings. pic.twitter.com/A7RqzxuTvM — Joshua Reed Eakle 🗽 (@JoshEakle) June 14, 2025

Muchas de las personas que conformaron estas manifestaciones fueron personas blancas, ciudadanos "con papeles", un mensaje importante para la administración Trump y para la comunidad migrante. Testimonios en medios locales dejaban ver que incluso hijos de migrantes, ellos ya nacidos en EU, representaron a sus familias en las manifestaciones, para evitar posibles detenciones.

Amazing to see all the thousands of people on Fifth Ave pic.twitter.com/8growucOf5 — NewYorkCityKopp (@newyorkcitykopp) June 14, 2025

Went to the beach & fought fascism a lil’ today. I saw that a neighbor, an older woman, had a sign ready & sitting outside her house, I figured if she can, I can. Everyone was cool & it was peaceful, but the cops were masked up like it was peak 2020. #NoKings #NoKingsDay #FDT pic.twitter.com/B1VJHZSjeQ — OLD MAN IAN (@ianmsantos) June 14, 2025

Las protestas incluyeron también a Florida, un estado que, a pesar de su intensa cultura migrante y la alta densidad de cubanos, puertorriqueños y otros, se ha convertido en un bastión trumpista. Ahí, cerca de Mar-a-lago, la mansión de Trump conocida como "la Casa Blanca de invierno", han llegado las protestas del día de "No Reyes".