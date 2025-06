EnVivo ¬ Trump preside desfile militar; en Los Ángeles policías dispersan protestas

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– La tensión en Estados Unidos ante las redadas masivas de la actual administración ha provocado la reacción de las diversas comunidades de latinos en aquel país, respaldadas por la solidaridad de quienes ven la actuación del Presidente Donald Trump como un paso decisivo hacia el autoritarismo.

Este sábado, a lo largo de cientos de ciudades, y sobre todo en Los Ángeles, el epicentro de las protestas, se lleva a cabo una marcha bajo el lema "Sin Reyes" (#NoKingsDay) de forma paralela al desfile militar, inédito en la era moderna de Estados Unidos, en el mismo día del festejo de cumpleaños de Trump.

En medio de la situación, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) habría recibido órdenes de “suspender en gran medida las redadas y arrestos en la industria agrícola, hotelera y de restaurantes, según un correo electrónico interno y tres funcionarios estadounidenses”, según el New York Times.

18:35 horas: Trump cierra un desangelado desfile militar con un discurso breve, sin tocar otro tema que el de las fuerzas armadas estadounidenses y su 250 aniversario. "Los demás países celebran sus victorias, era hora de que nosotros también lo hiciéramos", dijo.

"Cada vez, nuestros enemigos han aprendido que si nos amenazan, nuestros soldados irán por ellos, su caída será definitiva, final y total, completa. (…) Somos libres. somos el país más hermoso del mundo", añadió.

18:20 horas: Mientras Trump ofrecía su discurso en la capital tras el desfile militar, sigue adelante el repliegue de las autoridades en el centro de Los Ángeles. Los manifestantes, que avanzaron a lo largo de todo el día de forma pacífica, fueron desalojados de las principales calles de la urbe. La policía, montada a caballo, los replegó con fuerza.

Se reporta el uso de gas pimienta. Los ciudadanos han recibido una alerta en sus celulares para evitar el área del centro. "Se declaró reunión ilegal", alertan.

De acuerdo con el LA Times, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) emitió una orden de dispersión alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, (17:oo horas tiempo del centro de México), indicando que algunos manifestantes estaban "lanzando piedras, ladrillos, botellas y otros objetos", pero pocos entre la multitud parecieron percatarse de la orden.

En cuestión de minutos, la policía despejó la zona y alejó a la gente de las tropas.

18:00 horas: Finaliza el desfile militar encabezado por Trump, con el Presidente realizando la jura de los nuevos reclutas. La asistencia fue baja.

Ahora, se espera el discurso del mandatario.

17:30 horas: En Los Ángeles, donde faltan menos de cuatro horas para que empiece el toque de queda de las 8pm impuesto desde la semana pasada, se desatan las tensiones en el centro de la ciudad y las autoridades han comenzado a replegar a los manifestantes pacíficos.

El diario LA Times detalla por su parte que "cientos de manifestantes se enfrentó a decenas de marines que custodiaban el Edificio Federal en el centro de Los Ángeles el sábado, tras una marcha mayoritariamente pacífica contra las políticas del presidente Trump".

16:30 horas: El desfile, reportan medios locales, se adelantó debido al clima. Se esperan lluvias en la Costa Este y la capital está cubierta por un cielo gris. En las manifestaciones contra Trump en Nueva York, por ejemplo, sufrieron de un poco de lluvia, que no detuvo las protestas.

Se espera que, tras el desfile, Trump ofrezca un discurso.

16:05 horas: Arranca el desfile militar encabezado por Donald Trump en la Washington D.C., la capital estadounidense. Trump se encuentra acompañado en el podio por la Primera Dama, Melania Trump, y el Secretario de la Defensa, Pete Hegseth. Se reporta baja asistencia del público:

