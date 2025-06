Erdogan apoya derecho a autodefensa de Irán; vuelve a comparar a Netanyahu con Hitler

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó este miércoles su apoyo al "derecho de autodefensa" de Irán frente a la ofensiva lanzada el 13 de junio por Israel y dijo que el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "sobrepasó hace mucho al tirano Hitler en lo relativo al crimen de genocidio".

Así, resaltó durante una reunión con el grupo parlamentario del gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP) que "la sangre de civiles masacrados, bebés y niños asesinados, está no sólo en las manos y los rostros de quienes apoyan la arrogancia de Israel, sino también en los que permanecen en silencio", tal y como recogió la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

