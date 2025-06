“¿No puede pasar por Washington a su regreso de Canadá?”, le pidió Trump a Sheinbaum

Trump planteó a Sheinbaum un encuentro en Washington tras ausentarse del G7; ella rechazó por agenda, pero reiteró su disposición al diálogo bilateral.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, se disculpó por no haber podido llevar a cabo la reunión bilateral que tenían prevista durante la Cumbre del G7 en Canadá, debido a que tuvo que retirarse de forma anticipada por la situación en Medio Oriente.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo explicó que, tras no poderse concretar el encuentro, ambos sostuvieron una llamada telefónica de aproximadamente 20 minutos, en la que también participó su Gabinete. En la conversación, detalló, Trump le propuso que antes de regresar a México hiciera una parada en Washington, pero ella respondió que no lo tenía previsto. Sin embargo, los dos destacaron la necesidad de tener una reunión pronto.

“Se disculpó por no poder desarrollar esta reunión. Incluso me dijo: ‘¿No puede pasar por Washington de regreso a México?’”, relató Sheinbaum. Agregó que le respondió que no lo tenía planeado, pero que pronto podrían encontrarse.

Por otra parte, la mandataria mexicana consideró que es "un absurdo" la narrativa que ha hecho la oposición, pues estuvo señalando que Donald Trump dejó la Cumbre del G7 para no sostener la reunión con México.

“Es ignorancia [...] Es querer tergiversar la realidad para decir que Trump se fue para no reunirse con nosotros. Es un absurdo”, afirmó. En su mensaje, también recalcó que de no querer el Presidente de Estados Unidos reunirse con México, no se habría dado la llamada telefónica ayer.

“Es como... ya no sé ni qué adjetivo ponerle. Es mucha ignorancia o querer pensar que la gente es ignorante”, reprochó la Jefa del Poder Ejecutivo a la oposición.

Asimismo, recordó que la reunión originalmente contemplaba la participación de secretarios de Estado de ambas delegaciones. Tras la salida de Trump del G7, se acordó sustituirla con una llamada, la cual fue coordinada con el equipo del mandatario estadounidense.

Durante la plática, Claudia Sheinbaum planteó la necesidad de avanzar hacia un acuerdo general en materia de seguridad, migración y comercio, independiente del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). A su vez, habló de la importancia de reconocer los derechos de las y los mexicanos que viven y trabajan desde hace años en Estados Unidos.

“Le planteé la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos que llevan años viviendo y que trabajan. Se lo planteé y dijo: ‘Es cierto. Hay muchas familias que trabajan por el bien del país’”, contó.

La Presidenta de México indicó que Trump estuvo de acuerdo con la idea de tener un pacto general, y que este viernes el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para reunirse con su homólogo y avanzar en los temas de comercio. En cuanto a seguridad y migración, precisó que éstos serán abordados directamente con el Departamento correspondiente.

“Fue una buena conversación. Duró cerca de 20 minutos. Estaba presente el Gabinete, los secretarios que fueron conmigo, y esperamos que siga avanzando”, concluyó.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.