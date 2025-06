Irán e Israel cruzan acusaciones de ataques tras alto al fuego anunciado por Trump

Irán acusó a Israel de romper el pacto de alto al fuego anunciado por Donald Trump y prometió represalias si se repiten las agresiones.

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS).- Las fuerzas armadas de Irán acusaron este martes a Israel de "violar el alto al fuego" con una nueva oleada de ataques contra su territorio, después de que el ejército israelí denunciara el lanzamiento de misiles desde Irán y prometiera responder, si bien Teherán negó la veracidad de estas acusaciones y afirmó no haber arrojado ningún nuevo ataque tras la entrada en vigor del pacto.

Las fuerzas armadas iraníes indicaron que "el régimen israelí ha violado el alto al fuego en tres ocasiones con ataques contra varios puntos del país", antes de destacar que "el régimen pagará un alto precio", sin pronunciarse sobre posibles víctimas a causa de estos bombardeos, según recogió la agencia iraní de noticias Tasnim.

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció un acuerdo de alto al fuego entre Israel e Irán, que entró en vigor a primera hora de este martes, después de más de 10 días de conflicto a causa de la ofensiva militar lanzada el 13 de junio por el ejército israelí contra el país centroasiático, que respondió lanzando cientos de misiles y drones.

Israel denuncia ataque iraní tras tregua

El ejército de Israel aseguró este martes haber detectado el lanzamiento de "misiles" desde Irán, poco más de una hora después de que el Presidente de EU, Donald Trump, anunciara la entrada en vigor de un alto al fuego.

🚨 Sirens sounding in northern Israel due to missile fire from Iran 🚨 pic.twitter.com/woGhqD7VCK — Israel Defense Forces (@IDF) June 24, 2025

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron que recientemente se lanzaron misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", apuntó el ejército en un comunicado, en el que destacó que "los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza".

Asimismo, reclamó a la población que se dirigiera a los refugios y que permaneciera allí "hasta nuevo aviso", después de que se activaran las alertas en el norte del país. "La defensa no es hermética, por lo que deben seguir cumpliéndose las instrucciones del Mando Interno", zanjó.

Poco después, el jefe del Estado Mayor del ejército de Israel precisó en un breve comunicado que las FDI "atacarán con fuerza" tras la "grave violación del alto al fuego por parte del régimen iraní", para lo que el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio la orden de "responder" a Teherán "con bombardeos intensos contra objetivos del régimen en el corazón de Teherán", según el diario The Times of Israel.

Trump anunció a primera hora de este martes que el acuerdo de alto al fuego ya estaba en vigor, mientras que el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este extremo y destacó que la decisión fue adoptada al considerar que "ha logrado los objetivos" de su ofensiva contra el país centroasiático, al tiempo que advirtió que "responderá con fuerza" en caso de que Irán lanzara nuevos ataques contra su territorio.

Por su parte, el Ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó la existencia de un acuerdo de alto al fuego con Israel y declaró que las autoridades iraníes tomarían una decisión a este respecto "más tarde", si bien afirmó que "siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4:00 horas, no hay intención de continuar con nuestra respuesta".

El conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático, a la que se sumó el sábado EU con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, que respondió lanzando un ataque con misiles contra una base estadounidense en Qatar, para la que dio aviso previo a Washington y que se saldó sin víctimas.

Irán niega ataque y da por terminada su ofensiva

Las autoridades de Irán confirmaron este martes el fin de sus operaciones contra Israel en respuesta a la ofensiva lanzada el 13 de junio por el ejército israelí, y destacaron que sus acciones militares forzaron al Gobierno de Israel a aceptar un alto al fuego, al tiempo que rechazaron las acusaciones de Israel sobre el supuesto lanzamiento de misiles tras la entrada en vigor del mismo.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní recalcó en un comunicado que la respuesta de Irán "forzó al enemigo a confesar su derrota y aprobar el cese unilateral de sus ataques", al tiempo que ensalzó "el valor ejemplar ante cualquier acto de hostilidad" por parte de las fuerzas armadas y la Guardia Revolucionaria.

También reconoció "la extraordinaria vigilancia, la acción adecuada, la resistencia y la solidaridad del pueblo iraní", y subrayó que las fuerzas de Irán seguían alerta y "preparadas para dar una respuesta firme a cualquier nuevo acto de agresión", tal como informó la cadena de televisión iraní Press TV.

Por su parte, el Estado Mayor de las fuerzas armadas rechazó las acusaciones de Israel sobre el lanzamiento de misiles contra su territorio, según la agencia Tasnim, después de que el ejército israelí afirmara haber detectado estos lanzamientos poco más de una hora después de que el Presidente de EU, Donald Trump, anunciara la entrada en vigor de un alto al fuego.

Netanyahu dice que no ha lanzado "ataques adicionales" tras conversación con Trump

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este martes bombardeos contra Irán tras la entrada en vigor del alto al fuego y recalcó que fueron lanzados en respuesta a la "violación" iraní por el lanzamiento de varios misiles desde Teherán. Afirmó que no hubo "ataques adicionales" tras una conversación con el Presidente de EU, Donald Trump, quien previamente se había mostrado muy crítico con las acciones israelíes.

"El alto al fuego se fijó para las 7:00 horas (hora local). A las 3:00 horas, Israel atacó con fuerza en el corazón de Teherán, alcanzando objetivos del régimen y eliminando a cientos de miembros de las fuerzas de seguridad iraníes y de la fuerza paramilitar Basij", manifestó en un comunicado difundido por su oficina.

Just last night, our Navy intercepted 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝟭𝟱 𝗨𝗔𝗩𝘀 launched by Iran. Watch: pic.twitter.com/3luWpMgdGQ — Israel Defense Forces (@IDF) June 24, 2025

Añadió que "poco antes de que el alto al fuego entrara en vigor, Irán lanzó una batería de misiles, uno de los cuales causó la muerte de cuatro ciudadanos en Beerseba". También aseguró que "a las 7:06 horas, Irán lanzó un misil contra territorio israelí, así como dos misiles adicionales a las 10:25 horas", aunque todos "fueron interceptados o cayeron en espacios abiertos".

"En respuesta a las violaciones de Irán, la Fuerza Aérea destruyó una instalación de radar cerca de Teherán", subrayó, al tiempo que indicó que, tras la conversación entre Trump y Netanyahu, "Israel se abstuvo de realizar nuevos ataques". "En la conversación, Trump expresó su gran aprecio por Israel, que logró todos sus objetivos en la guerra, así como su confianza en la estabilidad del alto al fuego", dijo.

Poco antes, el Presidente Trump había exigido a Israel que ordenara el repliegue de los aviones desplegados en espacio aéreo iraní y amenazó con considerar una nueva oleada de bombardeos como "una grave violación" del alto al fuego. "Nadie resultará herido. El alto al fuego está en pie. Gracias por su atención a este asunto", escribió en su cuenta en la red Truth Social.

Asimismo, el mandatario estadounidense afirmó que consideraba que "ambas partes violaron el alto al fuego", aunque matizó que "no estaba seguro de si lo hicieron de forma intencionada, dado que no pudieron controlar a la gente". "Irán lo violó, pero Israel también", señaló, antes de detallar que "Israel, en cuanto se alcanzó el acuerdo, lanzó bombas en una cantidad no vista antes".

President Trump on Israel and Iran: "We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don’t know what the fuck they’re doing." pic.twitter.com/xrztmebALZ — CSPAN (@cspan) June 24, 2025

"No estoy contento con Israel. Si digo que tienen 12 horas (desde el anuncio hasta la entrada en vigor del alto al fuego), no es para que salgan en la primera hora a lanzar todo lo que tienen", destacó. "No estoy contento con ellos, tampoco lo estoy con Irán. Sin embargo, estoy totalmente descontento con que Israel saliera esta mañana por un cohete que no llegó ni a impactar y que quizá fue disparado por error", puntualizó.

"No me gusta nada que Israel haya salido esta mañana a llevar a cabo nuevos bombardeos, y voy a ver si puedo detenerlo", sostuvo Trump en declaraciones a la prensa antes de viajar a la cumbre de la OTAN, en las que resaltó que Israel e Irán son "dos países que luchan desde hace tanto y tan intensamente que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo", en un duro tono contra ambos.

El propio Presidente Trump había anunciado durante la madrugada del martes un acuerdo de alto al fuego después de más de 10 días de conflicto a causa de la ofensiva militar lanzada el 13 de junio por el ejército israelí contra el país centroasiático, que respondió lanzando cientos de misiles y drones, y que atacó el lunes una base estadounidense en Qatar en represalia por los citados bombardeos de Washington contra sus instalaciones nucleares.

