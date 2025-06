PuntosYComas ¬  Sheinbaum insiste en necesidad de reforma en materia electoral

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que es necesaria una reforma en materia electoral, pero no precisó cuándo se presentará. Sólo dijo que en su momento será enviada como propuesta legislativa “para darle de qué hablar a los comentócratas”.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó la propuesta para reformar el Instituto Nacional Electoral (INE) y para la elección, por voto popular directo, de siete consejeros que integrarían el pleno del organismo, iniciativa que podría ser la base para la propuesta que en el mismo sentido hará la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, quien este martes 24 de junio del 2025 expresó su inconformidad por la forma como ese órgano colegiado ha abordado algunos asuntos.

Incluida en el paquete del Pacto por México, la reforma electoral del 2014 dio origen al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) y como concesión a la oposición, a cambio de que le aprobara la reforma energética, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a los partidos PAN, PRI y PRD el control del Consejo General del nuevo organismo electoral nacional, en el qe se repartieron los once consejeros por el método de cuates y cuotas.

Esta reforma constitucional se aprobó el 13 de diciembre de 2013 por el Congreso de la Unión y se promulgó con su publicación en el Diario Oficial de la Federación el lunes 10 de febrero del 2014.

“El INE se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final [de los comicios para renovar el Poder Judicial de la Federación]. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE; el Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral no. Ahora, quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución”, reprochó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 24 de junio del 2025.

“Son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en: todo lo que esté en contra del gobierno de la Cuarta Transformación hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente”, reclamó la mandataria del país.

En seguida explicó Claudia Sheinbaum Pardo los alcances que podría tener su propuesta de reforma electoral: “Está en mis 100 puntos una reforma electoral, que hace falta y ya, en su momento, la vamos a presentar. Porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, 8 mil millones de pesos costó la elección ahora; la cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos. También los plurinominales, también”.

DE CUATES Y CUOTAS

El reparto de los consejeros del Instituto Nacional Electoral fue documentado, en su momento, por diversos medios de comunicación, entre ellos el periódico Reforma, que el 4 de abril del 2014 publicó una nota firmada por Claudia Salazar y Leslie Gómez que señala: “La Cámara de Diputados resolvió la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante un acuerdo político de reparto de cuotas. Las tres principales fuerzas (PRI-PAN-PRD) avalaron a Lorenzo Córdova en la presidencia del organismo y se repartieron las otras 10 posiciones de forma proporcional”.

Agrega la nota de Reforma: “Tras acordarse que ninguna bancada vetaría las candidaturas de las demás, PRI, PAN y PRD se repartieron las quintetas por periodo de ejercicio. Para ocupar el cargo nueve años se eligió a Adriana Margarita Favela (apoyada por el PRI), José Roberto Ruiz (PAN) y Ciro Murayama (PRD). Para seis años, el PRI se quedó con dos propuestas: Marco Antonio Baños y Enrique Andrade. La elección del PAN fue Benito Nacif Hernández y del PRD Alejandra Pamela San Martín, quien fue propuesta por personajes ligados a organizaciones sociales, como Emilio Álvarez Icaza y Clara Jusidman. Para tres años el PRI colocó a Beatriz Eugenia Galindo. Arturo Sánchez se confirmó como la propuesta panista y Javier Santiago Castillo completó la lista de los perredistas”.

LAS MISMA MAÑAS

Tres años después, el 31 de marzo del 2017, con el encabezado “Repiten partidos cuotas en el INE”, el periódico Reforma publicó una nota firmada por los reporteros Claudia Salazar y Jorge Ricardo en los siguientes términos: “La Cámara de Diputados repitió el criterio de reparto de cuotas para nombrar a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE)”.

Agrega Reforma: “Con 336 votos a favor, cinco abstenciones y 32 en contra de Morena, fueron electos Dania Paola Ravel Cuevas (cuota del PRI), Jaime Rivera Velázquez (cuota del PAN) y Beatriz Claudia Zavala (cuota del PRD), con lo que se logró la mayoría calificada que exige la Constitución”. Los nuevos funcionarios formarán parte del Consejo General del INE por un periodo de 9 años, que comprenderá del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026.

El 23 de julio del 2020, con el encabezado “Arman, por fin, INE... ¡y por consenso!”, el periódico Reforma publicó una información que señala: “La Cámara de Diputados eligió ayer a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), tras una negociación en la que el bloque mayoritario de Morena y la Oposición lograron ponerse de acuerdo. Con 399 votos a favor de todas las fuerzas políticas, pero con cinco en contra y cinco abstenciones de legisladores de Morena, fueron electos Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona, para un periodo de nueve años”.

El 3 de abril del 2023 cuatro consejeros del INE, entre ellos el presidente Lorenzo Córdova Vianello, terminaron su periodo en el Consejo General del INE. Se fueron también Adriana Margarita Favela (que era cuota del PRI), José Roberto Ruiz (cuota del PAN) y Ciro Murayama (cuota del PRD).

Unos días antes, el viernes 31 de marzo del 2023, luego que los partidos políticos no llegaron a acuerdos, mediante el proceso de insaculación, la Cámara de Diputados eligió a los cuatro nuevos consejeros electorales, incluyendo a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, que tomarían posesión de sus cargos el 3 de abril del 2024. Los otros tres consejeros electos, por el mismo método, fueron: Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza.

CÓMO SE ELIGEN ACTUALMENTE

En el Apartado A, del Artículo 41 constitucional se establece el procedimiento que se utiliza actualmente para la elección de los consejeros electorales.

Señala que el consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:

a).- La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por cinco personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados (la Junta de Coordinación Política) y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El órgano de dirección política de la Cámara de Diputados es la Junta de Coordinación Política, integrada por todos los coordinadores de las fracciones partidistas que están representadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

b).- El comité [técnico de evaluación] recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

c).- La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, y una vez que estos acuerdos se hubiesen logrado, remitiría al Pleno de la Cámara de Diputados las propuestas de candidatos para la votación correspondiente y en su caso, su aprobación, con los sufragios de las dos terceras partes de los legisladores presentes.

d).- Si se venciera el plazo para que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados llegara a un acuerdo y por lo tanto no se hubiese obtenido la votación requerida para elegir a los nuevos consejeros electorales, se debería convocar al Pleno de la Cámara de Diputados a una sesión en la que se realizaría la elección, mediante insaculación, del nuevo presidente o de los consejeros del Instituto Nacional Electoral conforme a la lista presentada por el comité de evaluación.

POR VOTO POPULAR

La elección por voto popular, de los consejeros electorales que integrarían el Consejo General del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), es la propuesta que hace el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional, presentada el lunes 5 de febrero del 2024, para desterrar la vieja y perniciosa práctica de que esos cargos sean negociados entre los partidos políticos por el siempre cuestionado e ilegítimo método de “cuates y cuotas”.

“Desde sus antecedentes, el actual Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueron integrados por cuotas partidistas y cooptados por grupos de poder, en detrimento de su imparcialidad en favor de la democracia. La presente iniciativa busca reivindicar a la ciudadanía como fuente de poder y representación de estas instituciones clave en el funcionamiento de los poderes formales del país”, señala la iniciativa en su planteamiento inicial.

Explica la iniciativa de reforma constitucional que se propone ahora un esquema nuevo que involucraría a los tres Poderes de la Unión, en la determinación de las personas titulares. “A partir de candidaturas presentadas por las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ejecutivo Federal, se propone que el voto popular decida la integración del Consejo General del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta […] Dichos cargos serían ocupados por un periodo de seis años improrrogables. La jornada para elegir por voto popular a las personas titulares de ese organismo se celebraría el primer domingo de junio, cada seis años”. Ocuparía la presidencia del nuevo órgano electoral el candidato que obtuviera la mayor votación.

En la iniciativa de reformas propuestas por el expresidente López Obrador se señala que la Cámara de Diputados sería la responsable de emitir la convocatoria para la jornada electiva de los consejeros electorales del Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC). Cada uno de los poderes de la Unión postularía a diez personas de manera paritaria para la integración del Consejo General del INEC. Sería el mismo Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC) el que organizaría estos comicios.

