Trump sugiere deportación de ciudadanos estadounidenses: "deberíamos sacarlos"

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad de deportar a personas nacidas en el país, durante su vista este martes al polémico centro de detención levantado en medio de los Everglades, en Florida, que ha sido bautizado como el "Alcatraz de los Caimanes", por la fauna que lo rodea.

No es la primera vez que el Presidente de Estados Unidos comenta la posibilidad de expulsar a Estados Unidos aquellos que han nacido en el país, pero tienen su origen más inmediato en otros países e incluso también ha propuesto terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, que viene reflejado en la Constitución.

📍ALLIGATOR ALCATRAZ

"Very soon, this facility will house some of the most menacing migrants—some of the most vicious people on the planet." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP🇺🇸 pic.twitter.com/sn5igFZGHU

— The White House (@WhiteHouse) July 1, 2025