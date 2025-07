El Senado aprueba la “gran y hermosa Ley” de Trump que incluye impuesto a las remesas

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).- El Senado de Estados Unidos (EU) aprobó este martes la "gran y hermosa Ley" del Presidente Donald Trump que incluye un impuesto de uno por ciento a las remesas enviadas hacia el extranjero, especialmente a países de América Latina (AL).

El Presidente Trump justificó esta medida como parte de su plan para financiar el incremento del gasto en seguridad fronteriza. También afirmó que no afectaría a “los buenos trabajadores”, sino a “los que se aprovechan del sistema”.

Analistas y organizaciones alertaron que este impuesto podría tener un impacto directo en millones de familias que dependen de esos recursos, particularmente en México y Centroamérica.

La iniciativa contempló además un paquete fiscal que añadirá 3.3 billones de dólares (2.8 billones de euros) al déficit en 10 años, según estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso.

Today’s passage of the One Big Beautiful Bill in the Senate is great news for the American people! From funds to repair and refill the Strategic Petroleum Reserve to rescinding billions of dollars of Green New Scam funds, there are so many important victories in this bill that… https://t.co/0XdEpgHDc1

— Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) July 1, 2025