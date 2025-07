Empresas mexicanas invertirán 10 mil 480 mdp para fortalecer industria farmacéutica

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- El Gobierno federal anunció este jueves que como parte del Plan México, cuatro empresas del país invertirán 10 mil 480 millones de pesos (mdp) para fortalecer la industria farmacéutica nacional.

A través de la Secretaría de Economía (SE) y de la Secretaría de Salud (SSa), se detalló que KENER destinará cinco mil 180 mdp; GENBIO, cuatro mil mdp; ALPHARMA BioGenTec, 800 mdp; y NEOLSYM, 500 mdp.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el objetivo es alcanzar la soberanía en materia farmacéutica para que México pueda hacerle frente a situaciones de vulnerabilidad, como lo sucedido con la pandemia de COVID-19, además de que con el impulso a este sector también se fortalece la economía nacional.

“Para nosotros es fundamental que se produzca más en México, en particular en la industria farmacéutica por un tema también de soberanía. Cuando viene la pandemia, resulta que en México no se producen ni los cubrebocas, no se producían, bueno, no se producen aún muchos de ellos, e hisopo para tomar la prueba que nos hicieron a todo México para saber si tenemos COVID o no. Todo eso se importa", dijo.