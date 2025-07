Una herramienta en el celular permite a miles evadir los operativos abusivos del ICE

Por Julián Castillo

Los Ángeles, 6 de julio (LaOpinión).- Joshua Aaron, un programador autodidacta con más de dos décadas de experiencia en tecnología, desarrolló la aplicación ICEBlock tras observar un aumento en los operativos migratorios en Estados Unidos (EU). Su objetivo fue crear una herramienta que permitiera a los usuarios alertarse entre sí sobre la presencia de agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en las cercanías.

El funcionamiento colaborativo de otras aplicaciones como Waze sirvió de inspiración para el desarrollo de esta plataforma. ICEBlock ya acumula más de 20 mil usuarios, y según medios que han seguido su evolución, esa cifra creció de forma significativa tras reportes de operativos en ciudades como Los Ángeles. También se ha informado que en días de alta actividad en redes sociales la aplicación ha superado los 30 mil usuarios activos.

🚨 JUST IN: The man who built the ICE-tracking app just dared Trump’s entire administration to come for him.

“Go ahead. Demonize me. Demonize the app. It’s called the First Amendment, look it up.”

That’s the energy. You don’t need a badge or a bench to defend the Constitution,… pic.twitter.com/HW0tAY39yi

— Brian Allen (@allenanalysis) July 5, 2025