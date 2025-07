VIDEO ¬ EU agradece apoyo de México tras las inundaciones registradas en Texas

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos agradeció este martes a México por el apoyo brindado en las labores de búsqueda y rescate tras las severas inundaciones que impactaron el viernes pasado en el centro-sur de Texas. La ayuda consistió en el envío de bomberos, personal de protección civil y equipos especializados en desastres naturales.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, destacó en conferencia de prensa la colaboración del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en la ciudad de Kerrville, al que calificó como un aliado cercano tras enviar ayuda a una de las zonas más afectadas del país por el clima.

Por su parte, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que en momentos de crisis, los lazos se fortalecen entre ambas naciones, por lo que agradeció el apoyo de Sheinbaum en Texas: "Gracias a los valientes equipos mexicanos que acudieron a Texas para ayudar a salvar vidas", destacó.

De acuerdo con los reportes, las inundaciones devastaron el viernes la región conocida como "Hill Country", a las afueras de San Antonio, durante las celebraciones del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

Ante la tragedia, México envió a un grupo de bomberos de la fronteriza Ciudad Acuña, Coahuila, como parte de la solicitud formal del equipo de rescate Equu Search, con más de 40 años de trayectoria en operaciones de búsqueda en los Estados Unidos.

This video of the Guadalupe was shot in Kerrville, Tx from the Center Bridge. Watch how fast these flood waters were traveling & washing everything in front of it out.

It goes from low & barley flowing to over the top of the bridge in around 35 minutes.

I sped the video up to… pic.twitter.com/NcQe4UAQBa

— Clyp Keeper (@DGrayTexas45) July 6, 2025