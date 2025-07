La paternidad, la amistad y sus límites en la obra El favor, en el Teatro Xola

El Favor es una obra que cuestionará los limites de la amistad cuando se le pone a prueba con una petición que involucra un tema tan importante: la paternidad.

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- La obra El favor, escrita por Susanna Garachana, inicia temporada este 11 de julio en el teatro Xola con una propuesta dirigida por Joserra Zúñiga que que promete risas, emoción y mucha reflexión.

La puesta en escena cuenta con actuaciones de Álex Fernández, Harold Azuara, Hugo Catalán y Sergio Velasco, quienes darán vida a un grupo de amigos que llevará al publico a reflexionar acerca de la paternidad, los roles masculinos y los deseos no cumplidos.

¿De qué trata El favor?

La historia de la obra nos presenta a Iván, un hombre que reúne a sus amigos en lo que podría ser sólo una cena, pero no es así, les pedirá un importante favor y es que el quiere ser papá y lleva ya un rato intentándolo con su esposa; ahora recurre a sus amigos: quiere que alguno de ellos sea el donador de esperma. ¿Cómo reaccionará cada amigo?

"Es una obra que trata temas como muy candentes, como puede ser cómo los hombres nos relacionamos entre nosotros, los secretos que escondemos, cómo nos expresamos lo que decimos, cómo afrontamos la paternidad o si es bueno ser papá o no, es mejor aceptar ser el padre o rechazarlo, entonces, como que habla de muchísimos temas de forma todo en código de comedia y muy tropicalizado, además a México, hablamos de cultura pop y de todo", explicó el actor Sergio Velasco en entrevista a SinEmbargo.

Sergio compartió que la comedia permite tocar temas sensibles para el público de forma muy sutil "que no te das ni cuenta y cuando ya te llegas a casa después de haberte reído, reído y reído, dices, 'Güey, estoy de acuerdo en esto' y empiezas a debatir contigo mismo, eso es muy interesante".

Cambios en la paternidad

Respecto a los cambios que ha tenido la paternidad a lo largo de los años Hugo Catalán expresó que en la obra se puede observar uno de inicio que es el pedir ese favor a sus amigos (que uno sea el donador de esperma), para tomar esta decisión en pareja tuvieron que hablar mucho y eso habla de personas que piensan en nuevas formas de ser pares.

"Creo que sí ha cambiado, por lo menos quiero pensar que sí ha cambiado, creo que ahora los padres se involucran más en la crianza y creo que también es un buen momento para ir modificando, estas conductas y que los padres nos involucremos más", compartió Hugo y agregó que el será papá por segunda ocasión muy pronto por lo que ya está leyendo libros, escuchando podcast y "echándole ganas".

"En la obra justamente exponemos estos personajes y lo que van pensando y cómo ellos ven la paternidad desde su propio ángulo, finalmente es una comedia con algunos toques de humor negro, de repente algunas cosas llevándolas al extremo, pero que la gente se ría mucho, yo creo que sí, yo me divierto un montón y creo que la gente sí se va a carcajear y probablemente alguno que otro se asuste", apuntó Catalán.

Límites en la amistad

En la obra se mostrará la importancia de los limites en las relaciones de amistad y cómo os amigos empiezan a dudar acerca de si acceder al favor o no. "En la amistad al fin y al cabo hay que ayudar, hay que ser buen amigo, buen compañero, pero también es muy hermoso saber decir que no, hay que aprender a saber decir que no y eso no tiene tiene nada malo y si realmente tu amigo se molesta porque ponga tú pones límites es porque se estaba aprovechando de esos límites, no porque realmente piensa en ti", destacó Sergio Velasco.

La temporada de la obra El favor será de sólo 24 funciones que inician el 11 de julio y serán los viernes a las 20:30 horas y domingos a las 18:00 horas, en el Teatro Xola (Eje 4 Sur 809, Col del Valle Nte, Benito Juárez, 03103 Ciudad de México).

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.