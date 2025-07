La violencia de Salinas Pliego contra mujeres no puede permitirse, dice la Presidenta

Desde Palacio Nacional la Presidenta Claudia Sheinbaum criticó nuevamente los comentarios misóginos que Ricardo Salinas Pliego hizo en contra de las periodistas Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser.

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó nuevamente el tema de los comentarios misóginos emitidos esta semana por el empresario Ricardo Salinas Pliego, mismos que condenó enérgicamente. Asimismo, señaló que el actuar del dueño de TV Azteca se debe a su molestia por el pago de impuestos que adeuda.

Durante su conferencia matutina de hoy, la mandataria federal calificó como "inaceptable" la forma en que Salinas Pliego se dirigió a las periodistas Sabina Berman, Vanessa Romero Rocha y Denise Dresser en una reciente publicación que el empresario compartió a través de redes sociales.

"No se puede aceptar. Y, además, como primera mujer Presidenta, me corresponde salir a la defensa", expresó Sheinbaum, quien dijo que puede no estarse de acuerdo con las opiniones o posicionamientos políticos de las personas, pero no emitir mensajes violentos en contra de las personas.

"Estos adjetivos ofensivos, particularmente misóginos y machistas, contra tres periodistas, no podemos dejarlo pasar, hay que señalarlo. Y no es un asunto sólo de la Presidenta, sino de la sociedad", añadió la titular del Ejecutivo federal. "No es normal, es violencia", enfatizó.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta afirmó que la ciudadanía no puede permitir la normalización de tales agresiones contra las mujeres por el simple hecho de expresarse sus opiniones.

Además, aseguró que su Gobierno defiende la libertad de expresión y jamás se censurará a las personas; sin embargo, señaló que no pueden pasarse por alto conductas misóginas, en especial de personajes que tienen control de medios masivos de comunicación, como es el caso de Salinas Pliego.

"Que discuta, que plantee sus argumentos, pero esta forma ofensiva, particularmente a mujeres, porque lo hace con mujeres, me parece que no lo podemos dejar pasar", indicó Sheinbaum Pardo, quien dijo que debe haber una condena social ante la conducta del empresario.