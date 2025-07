Sheinbaum protesta por redadas “injustas” en California. Calculan 100 detenidos ayer

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este viernes su rechazo a las redadas masivas realizadas ayer en California, las cuales provocaron enfrentamientos entre las autoridades y grupos defensores de derechos, y han dejado un saldo de al menos 100 migrantes detenidos, de acuerdo con medios locales.

La mandataria detalló que tras las redadas de ayer en granjas agrícolas se han recibido 25 llamadas al consulado mexicano y reiteró que los migrantes en Estados Unidos no son criminales y representan un sostén para la economía estadounidense.

A la par, anunció que aumentará el presupuesto destinado a los consulados mexicanos en Estados Unidos para apoyar a los connacionales que se encuentren en aquel país.

"Estamos ampliando los recursos y el presupuesto de los consulados, sobre todo, para el apoyo jurídico y el apoyo legal que requieren los hermanos y hermanas allá. Los montos y todo los voy a platicar el lunes con Hacienda, ya se los vamos a informar, pero que no falte ningún recurso para apoyar a nuestros hermanos. Ampliamos horarios, recuerden que el centro telefónico ya es 24/7. Todo lo que se requiera para apoyarlos", aseveró.

Ayer, funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), acompañados por tropas de la Guardia Nacional a bordo de vehículos militares, se presentaron en dos plantaciones operadas por Glass House Farms, una en la ciudad de Carpintería, en el condado de Santa Bárbara, 145 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, y otra en la ciudad de Camarillo, condado de Ventura, a 80 kilómetros.

En el condado de ventura los agentes tuvieron un enfrentamiento con manifestantes después de una redada de inmigración en una granja localizada en Laguna Road, en el área de Camarillo, donde se observó a decenas de agentes federales formando una línea en el costado de una carretera rodeada de campos agrícolas.

Momentos después, un grupo de manifestantes encaró a los agentes, y entre los miembros de las fuerzas federales, algunos lanzaron bombas de humo hacia la multitud.

“Estábamos expresando lo que pensamos como ciudadanos estadounidenses. Nos lanzaron gases lacrimógenos. Me dieron con una bola de pintura. Esto no está bien”, dijo uno de los manifestantes a La Opinión. “Esto es lo que debemos hacer como pueblo: unirnos contra ellos, contra la tiranía. Son malvados”, señaló.

Sin embargo, la situación se agravó cuando los agentes lanzaron más bombas de humo, lo que hizo que los manifestantes corrieran en dirección contraria. Un equipo de bomberos local que se encontraba cerca del lugar atendiendo a las personas afectadas por el humo y el gas lacrimógeno trasladó a cuatro personas a hospitales del área, mientras otras tres fueron atendidas en el lugar del enfrentamiento.

Como respuesta, algunos de los manifestantes lanzaron lo que parecían ser piedras a los agentes federales. La cadena ABC informó que captó a una de las personas reunidas en la manifestación presuntamente disparando un arma en contra de los agentes federales, incidente que ocurrió después de que los oficiales dispararon bombas de humo. El FBI ya ofreció una recompensa de hasta 50 mil dólares por información que conduzca a la condena de ese individuo.

Una estación de televisión local informó que alrededor de 100 trabajadores agrícolas fueron detenidos en la redada previa a las protestas, pero la cifra aún está por confirmarse.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que activó un protocolo de atención, así como otras acciones para brindar asistencia y protección consular a los mexicanos que resulten afectados.

La dependencia puso a disposición de los connacionales los datos para comunicarse al consulado, así como el de la Línea de Protección Consular:

Footage obtained by KTLA shows a young man crying, saying his mother had just been taken, and children and protesters running from tear gas that was deployed when a crowd gathered at an immigration raid at a Ventura County farm this afternoon. Details: https://t.co/kDqb7NMBrO pic.twitter.com/FjvxQxtQ4u

— KTLA (@KTLA) July 10, 2025