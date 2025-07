Tiendas de latinos en California se plantean cerrar, porque las redadas las vaciaron

El temor de deportación entre la comunidad migrante ha dejado la avenida Pacific y sus alrededores desolados a comparación de cómo era antes.

El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) llevó a cabo al menos dos operativos de inmigración en Huntington Park donde la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se unió a ellos.

Hoy en día, pocos peatones pasan por las calles y varios locales se ven vacíos hasta los fines de semana.

En varias entrevistas con negociantes en el área, todos comparten los mismos pensamientos: vender sus negocios, cerrar o buscar un trabajo aparte para poder sostener sus emprendimientos.

Kids running from tear gas, crying on the phone because their mother was just taken from the fields.

Trump calls me “Newscum” — but he’s the real scum. pic.twitter.com/fj0l25mRBN

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 11, 2025